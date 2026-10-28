Directores de Unasev visitaron Paysandú por primera vez: asistieron al programa Cerebros en el Tránsito

Paysandú está en un nivel medio en materia de siniestralidad. Las autoridades de Unasev indicaron que las cifras locales no escapan a las generales del país.

La segunda edición del certamen educativo Cerebros en el Tránsito reunió a escolares de 23 instituciones del departamento en el estadio 8 de Junio, con la presencia de los directores nacionales de Unasev, quienes visitaron Paysandú por primera vez.

Los directores de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Aníbal Pintos y Natalia López, se reunieron el 14 de octubre con el intendente Nicolás Olivera y el director de Tránsito de la intendencia, Gastón Berreta, para coordinar acciones en materia de tránsito y movilidad.

La agenda culminó con su participación en la segunda edición de Cerebros en el Tránsito, jornada educativa organizada por la Dirección de Tránsito que convocó a más de 700 alumnos de tercer a sexto año de 23 escuelas públicas y privadas —ocho de ellas del interior departamental— en el estadio cerrado 8 de Junio.

Fue la primera visita de los jerarcas nacionales a Paysandú. Pintos reconoció que “teníamos una deuda” con el departamento, en el marco de un recorrido que Unasev viene realizando por todo el país.

Durante el encuentro previo con las autoridades locales, los directores de Unasev repasaron las principales líneas de acción vinculadas a la reciente Semana Nacional de la Seguridad Vial, con especial énfasis en la presentación de la guía del motociclista. Destacaron la buena recepción del material y la significativa participación registrada en los cursos en línea que dicta la unidad. También anunciaron la consolidación de la Unidad Local de Seguridad Vial (Ulosev), que venía operando articuladamente con diversas organizaciones del departamento.

Siniestralidad: Paysandú “está en un nivel medio”

Consultado sobre la situación en el departamento, Pintos señaló que Paysandú “está en un nivel medio” y que las cifras locales no escapan a las generales del país. Recordó que el año pasado hubo 471 fallecidos por accidentes de tránsito en todo Uruguay. “Cuando hablamos de seguridad vial, no es solamente una institución la que debe tratar el tema, sino que es algo a lo que podemos aportar entre todos. Trabajar juntos para salvar vidas”, subrayó. El director también valoró la puesta en funcionamiento del servicio SAME 105 en Paysandú como un aporte significativo.

Berreta explicó que la jornada apunta a que los niños, a través del juego, incorporen normas de tránsito y las transmitan a su entorno. “Ese es el objetivo: educar desde edades tempranas”, afirmó. Para el director departamental, “tenemos que modificar conductas y construir un tránsito más responsable y seguro, y la forma es a través de los más jóvenes. Si logramos que un niño capte los mensajes y sea consciente de que hay que ser más responsable en el tránsito, lo que hacemos es proteger la vida, la de ellos y la de todos”.

Reducción de siniestralidad

Berreta aportó datos alentadores: la siniestralidad en Paysandú bajó 7,3% en comparación con el año anterior, mientras que los heridos graves se redujeron 24%. Recordó además que la Ulosev “ya está funcionando” con amplia integración interinstitucional, y reafirmó su convicción de que las intendencias “tenemos un rol educativo” ineludible en esta materia.