Alcalde de Gallinal destacó que el Municipio cuente con médico residente después de muchos años

Para el alcalde Gerald Vázquez, la descentralización real tiene que ver con la igualdad de oportunidades y en ese sentido valoró la llegada de la fibra óptica al interior profundo.

En el marco de una actividad vinculada a la expansión de la fibra óptica en pueblo Porvenir que permitió la llegada de la misma al último pueblo de mil habitantes del país, el alcalde del municipio Gallinal, Gerald Vázquez, destacó la importancia de la conectividad para el desarrollo de las pequeñas comunidades y repasó algunos de los principales desafíos y avances de su gestión.

El jerarca participó del encuentro acompañando a otros representantes municipales y valoró el trabajo conjunto entre organismos públicos para garantizar igualdad de oportunidades en el interior profundo. “Estamos viviendo épocas modernas y para el interior profundo del departamento y del país, cuando hablamos de descentralización, hablamos de igualdad de oportunidades. Es fundamental trabajar en conjunto con los entes públicos”, remarcó.

Consultado sobre la instalación de un médico en Gallinal -localidad ubicada a 100 kilómetros de Paysandú-, el alcalde afirmó que se trata de una de las noticias más importantes para la comunidad en los últimos años. El profesional Javier Mañosa, un joven médico proveniente de Montevideo, decidió radicarse en la localidad y ya comenzó a atender a los vecinos.

“Es la noticia más linda de varios años para nuestra jurisdicción. Está recién comenzando, pero la gente lo ha recibido muy bien, lo acompaña e incluso hay vecinos que lo invitan a compartir comidas. Eso habla de cómo somos en el interior”, indicó el alcalde.

Entre los temas que generan mayor atención en la actualidad, el jerarca mencionó la salud mental y los consumos problemáticos, áreas en las que el municipio viene trabajando junto al nodo local. “La salud mental es una problemática general a nivel nacional. En cuanto al consumo, es un tema complejo que tiene relación con la economía, la educación y la salud. Creo que ya es hora de no mirar para el costado y empezar a atacar este problema”, sostuvo.

Respecto a la situación laboral de la zona, explicó que la principal fuente de empleo continúa siendo la actividad citrícola, especialmente durante la zafra. “No tenemos muchas opciones laborales dentro de nuestra jurisdicción pero tampoco existe un gran desempleo. Gracias al citrus hay un cupo importante de trabajo y la zona se mueve mucho por esa actividad”, consignó.

La forestación aparece como otro de los sectores que genera oportunidades laborales para los habitantes de la región. En relación con la infraestructura vial, el alcalde aseguró que la caminería rural continúa siendo la prioridad de la administración municipal. Durante los primeros ocho meses de gestión se realizaron intervenciones en distintos puntos de la jurisdicción, entre ellos Buricayupí, Soto, Cerro Chato, Gallinal y Los Sauces.

Según relató a la diaria, al inicio del período existían cerca de 400 kilómetros de caminería rural en estado crítico, cifra que se ha reducido significativamente gracias a los trabajos realizados. Vázquez entiende que “la caminería siempre va a ser la prioridad para nuestro municipio porque somos un territorio muy amplio y es lo que más nos demanda la gente”.