MTOP firmó convenios sociales en Paysandú y refuerza apoyo a instituciones del interior

La Dirección Nacional de Arquitectura suscribió cuatro convenios en Paysandú para mejoras de infraestructura en instituciones sociales, deportivas y educativas.

El director nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Martín Tierno, destacó en Paysandú la importancia de los convenios sociales que la cartera impulsa desde hace más de cuatro décadas para fortalecer la infraestructura de instituciones sin fines de lucro en todo el país.

Cada proyecto contará con un aporte de hasta dos millones de pesos del MTOP, además de una contrapartida económica y social de las organizaciones beneficiarias.

Durante una recorrida que también incluyó actividades en Fray Bentos, el jerarca participó de la firma de cuatro nuevos convenios en la capital sanducera. Según explicó, se trata de una herramienta que permite a organizaciones sociales, deportivas y educativas mejorar sus instalaciones y brindar mejores condiciones a quienes utilizan esos espacios.

“Son políticas de Estado que se continúan de un gobierno a otro. El objetivo es darles la posibilidad a instituciones sociales sin fines de lucro de mejorar su infraestructura edilicia para brindar mejores condiciones a quienes hacen uso de las instalaciones”, manifestó Tierno.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran clubes deportivos y centros educativos, entre ellos el club Touring, que destinará los recursos a mejoras en su planta alta para ampliar sus actividades. También se anunciaron y suscribieron convenios para el club Rodó (reacondicionamiento del gimnasio), el club Progreso (campo de juego) y el liceo Francisco.

Tierno subrayó que las prioridades de la Dirección Nacional de Arquitectura están vinculadas a proyectos relacionados con la infancia y adolescencia, el deporte, la salud, la tercera edad y la educación.

Cada convenio contempla un aporte del MTOP de dos millones de pesos mientras que las instituciones deberán realizar una contrapartida económica para completar las obras previstas. Además, deberán asumir una contraprestación social, facilitando el acceso de la comunidad a las instalaciones y actividades que desarrollan.

“Estamos muy contentos porque son instituciones que se abren a la sociedad y mejoran su infraestructura para brindar oportunidades a las comunidades, especialmente en localidades más pequeñas”, afirmó.

El director adelantó, luego de la consulta de la diaria, que antes de finalizar el año podrían concretarse nuevas firmas de convenios en Paysandú, ya que existen proyectos en evaluación a la espera de la disponibilidad de recursos presupuestales.

Asimismo, destacó que el objetivo para el quinquenio es alcanzar entre 380 y 400 convenios sociales en todo el país, con un incremento en los recursos destinados a este programa. En ese marco, anunció que el MTOP prevé firmar un acuerdo con la Organización Nacional de Fútbol Infantil que implicará partidas anuales de diez millones de pesos para distribuir entre instituciones vinculadas al fútbol infantil.

“El compromiso es llegar a todos los rincones del país y especialmente al interior profundo, distribuyendo de forma equitativa recursos que son de todos los uruguayos”, reparó Tierno.