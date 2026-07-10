La Rendición de Cuentas incorpora políticas de frontera y el comercio local promete evaluarlas

Puente General Artigas, desde la costa del muelle de ANCAP (archivo, junio de 2026)

Las medidas tienen el objetivo de abatir las diferencias con los países fronterizos y promover una mayor formalización de trabajadores y empresas.

Paysandú está ubicado en la zona litoral oeste del país, limita al norte con Salto, al sur con Río Negro y al este con Tacuarembó. Es frontera de Argentina donde a solo 17 kilómetros cruzando el puente internacional “José G Artigas” está la ciudad de Colón, que pertenece a la provincia de Entre Ríos.

Ocupa una superficie de 13.922 km2 lo que representa el 8% del territorio nacional. Más del 80% de la población está en su capital departamental.

La población total del departamento se sitúa en 121.843 habitantes. En porcentajes, hay cierta paridad: hombres (48.9%) y mujeres (51.1%) según datos del último censo.

En cuanto a sus vías de conexión, fundamental para la movilidad humana y el trasiego de producción y mercancías, la principal ruta de acceso a Paysandú es la ruta nacional número 3 que atraviesa el departamento. Otras rutas relevantes en el departamento son la 90 y la 26 que se adentran en el departamento y facilitan la salida de la producción forestal.

Además cuenta con el Aeropuerto Nacional Tydeo Larre Borges que fue modernizado en 2024 y está a solo 6 kilómetros de la capital.

Según datos del Ministerio de Transporte y Obra Públicas (MTOP) el 23% de la red vial tiene tratamiento bituminoso, el 75% concreto asfáltico, de mayor calidad, y el restante 3% es de hormigón.

Poco más de un cuarto (26.7%) lo ocupa la actividad primaria, la secundaria alcanza un porcentaje similar mientras que la terciaria llega al 45.5%.

Para el diputado Juan Gorosterrazú, la RC “define un rumbo”

El diputado oficialista de Paysandú tiene cifradas expectativas en lo que resulte para el litoral en el marco de la Rendición de Cuentas (RC) a estudio de la Cámara Baja.

El legislador sostiene que la misma “define un rumbo” y que “el dato más relevante no está solamente en el volumen de recursos sino en la jerarquización de los problemas que afectan a las familias más vulnerables”.

En su interpretación “que la infancia aparezca en el primer lugar del proyecto no es casual ni retórico: cuando un presupuesto decide poner primero a los gurises, está diciendo qué país quiere construir”, enfatizó.

Para el legislador sanducero, la discusión también tiene una traducción concreta en el interior.

“En departamentos como Paysandú donde la desigualdad territorial se cruza con dificultades de acceso a servicios, educación, empleo y cuidados, la RC abre una expectativa sobre cómo se van a materializar esas prioridades en políticas efectivas. “Infancia, educación, seguridad y atención a quienes viven en la calle no son temas abstractos, son problemas que golpean todos los días en nuestros barrios y nuestras comunidades”, resumió.

“En esa disputa el gobierno parece haber resuelto que el primer mensaje debía ser inequívoco: la infancia, esta vez, no quedará en el margen”.

¿Qué dice el gobierno sobre políticas de frontera?

Tras marcar “asimetrías” y la ausencia de “una estrategia integral” que las aborde, el Poder Ejecutivo sostiene desde la fundamentación de la RC que “esta demanda de larga data fue incorporada como prioridad para la presente administración, reconociendo que las disparidades de precios, tributarias y regulatorias con los países limítrofes generan efectos significativos sobre la actividad económica local, el empleo formal y la viabilidad de los comercios en estos territorios”.

Luego, en la perspectiva de darle continuidad a las mismas, marca un conjunto de políticas desarrolladas para esta zona del territorio.

Las mismas “respondieron a dos objetivos centrales: mitigar los efectos derivados de las diferencias de precios con los países limítrofes y promover una mayor formalización de trabajadores y empresas”.

Así “en materia de precios de los combustibles” se vieron dos innovaciones. “En primer lugar, desde agosto de 2025 se redefinió la metodología de determinación del descuento del Imesi”.

Se ha hecho un seguimiento “para definir el porcentaje aplicable en la frontera con Argentina y Brasil”.

“En segundo lugar desde mayo de 2026 entró en vigencia una nueva franja de descuento del Imesi para las estaciones de servicio ubicadas entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera”.

Así “el beneficio equivale a la mitad del descuento previsto para las estaciones situadas a 20 kilómetros o menos, lo que atenúa el efecto del salto discreto que generaba el régimen anterior y permite una transición más gradual entre zonas con distinto nivel de beneficio”.

Régimen especial de importación

En setiembre del año pasado se aprobó la ley 20.419 que habilitó un régimen especial de comercio de frontera.

El gobierno manifiesta desde la RC que “entre sus principales instrumentos se encuentran la habilitación de un régimen simplificado de microimportaciones, la exoneración de aportes patronales para nuevos empleos por un período de hasta doce meses, la reducción de IVA sobre determinadas operaciones comerciales y otras disposiciones que exoneran del Imesi a los comercios que opten por el nuevo régimen y que estén ubicados a un máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera”.

La medida alcanza a “micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista a importar, comercializar y enajenar determinados productos bajo un esquema especial que contempla exoneraciones tributarias y aduaneras”.

Algunos de los productos autorizados eran, por ejemplo, porotos, lentejas, café, yerba, pasta de dientes, desodorante, entre otros. Productos parte de la canasta básica.

Una medida a la que el gobierno apuesta fuerte fue la formalización del empleo, donde la informalidad y el desempleo están por encima del 10%.

Centro Comercial e Industrial “aún sin información” del impacto

Al respecto, trabajando sobre la formalización del empleo, “se estableció una reducción de hasta 75% de los aportes patronales para los nuevos puestos de trabajo dependientes que se creen en empresas con determinados giros económicos, con el fin de impulsar la creación de empleos formales en la zona de frontera”.

“El diseño de la medida se orienta a empresas con actividad en giros relevantes para la dinámica fronteriza, incluyendo sectores de servicios, industria manufacturera, comercio al por menor, minería, alojamiento y servicios de comida, actividades”.

Esta medida requiere dispositivos informativos, campañas y explicación ante cierta desconfianza de los empleadores.

Belén Capurro, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, dijo a la diaria que sobre las medidas implementadas por el gobierno “todavía no tenemos información clara y precisa. Estamos pidiendo información (a los comerciantes) e investigando para evaluarlas”.

Al margen de la RC, pero con previsible impacto en el empleo y en la dinámica social, el diputado Gorosterrazú maneja información que HIF Global se instalaría en Paysandú

Por otra parte, la fortísima presencia de la Udelar es un elemento que comienza a incidir en la dinámica social, se lo ve en el desarrollo inmobiliario del que hemos dado cuenta.