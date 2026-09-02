Alcaldesa Silbia Visoso: “El saneamiento va a cambiarle la vida a todo Quebracho”

Se trata de una obra prevista para el quinquenio que representa una inversión cercana a los diez millones de dólares.

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La alcaldesa de Quebracho, Silbia Visoso, atraviesa su segundo período al frente del municipio y en diálogo con la diaria valoró especialmente el funcionamiento del Concejo Municipal que sesiona cada 15 días y cuenta con la participación de los concejales titulares y suplentes.

Hay cuatro integrantes del Partido Nacional y uno del Frente Amplio. Pese a la mayoría nacionalista, la jerarca sostiene que “se procura alcanzar acuerdos y que las decisiones sean aprobadas por unanimidad. Siempre tratamos de conversar los temas y llegar a un acuerdo para que todo salga con cinco en cinco”.

La alcaldesa también se refirió a la situación de los recursos humanos. Actualmente el municipio cuenta con 28 funcionarios, incluyendo las distintas áreas de trabajo, como oficina, comedor y equipos viales.

Explicó que durante los últimos años alrededor de 12 trabajadores se jubilaron, por lo que al comienzo de la actual gestión se realizó un relevamiento de las necesidades. Como resultado, se estableció que Quebracho incorporará cinco funcionarios, principalmente con perfiles de maquinista y chofer.

Las incorporaciones aún no han ocurrido, aunque los interesados ya se habían inscripto en febrero y se espera que próximamente se concrete la etapa de preselección.

Saneamiento: una obra de unos diez millones de dólares

Uno de los principales puntos de la gestión es el histórico proyecto de saneamiento para Quebracho, una obra que representa una inversión cercana a los diez millones de dólares

La alcaldesa destacó que el proyecto finalmente contempla alcanzar al conjunto de la localidad y permitirá que prácticamente el 100% de Quebracho quede saneado. La obra comenzará con la intervención de las piletas de tratamiento existentes en los complejos de Mevir, que actualmente presentan problemas de capacidad debido a la ampliación de los barrios. Posteriormente, la red se extenderá por el casco antiguo de la ciudad.

El proyecto también contempla una planta de tratamiento y dos plantas de bombeo, debido a las características topográficas de Quebracho. “Se habla más o menos de unas 500 conexiones y un poco más”, indicó Visoso, quien remarcó que la obra no solamente tendrá un impacto sanitario y social, sino que también puede generar oportunidades laborales en una localidad donde el empleo continúa siendo una preocupación.

Coordinación para evitar que las obras deterioren las calles

La alcaldesa planteó además la necesidad de coordinar las obras de saneamiento con las intervenciones viales. Quebracho mantiene un déficit importante en materia de calles y Visoso entiende que sería contraproducente realizar mejoras que luego deban ser nuevamente levantadas para instalar las conexiones de saneamiento.

Por eso, consideró fundamental planificar el trabajo entre OSE, la intendencia, el municipio y los vecinos. “El vecino es una pata fundamental”, sostuvo, y señaló que la población deberá ser informada previamente sobre el recorrido de las obras y las afectaciones que puedan producirse.

Residuos y nuevo sistema de tratamiento

Otro de los proyectos que involucran a Quebracho es el nuevo plan de gestión de residuos. La localidad está incluida en la iniciativa departamental junto con Guichón y Gallinal.

Actualmente, el vertedero de Quebracho recibe residuos de Quebracho, Termas de Guaviyú, Chapicuy y Lorenzo Geyres, por lo que la situación se encuentra próxima a un punto de saturación.

La solución prevista es la instalación de una central de transferencia, mientras que el municipio comenzó a avanzar en la separación de residuos reciclables. Este año se adquirió un ecopunto destinado inicialmente a la clasificación de materiales como plástico y cartón.

Empleo: una preocupación permanente

La entrevistada reconoció que Quebracho tampoco es ajeno a la problemática del desempleo. La actividad laboral tiene un fuerte componente zafral, especialmente vinculado a la producción de naranja y arándanos. Durante el invierno contó que muchas personas quedan temporalmente sin trabajo o recurren al seguro de paro. A esto se suma la dependencia de las actividades agrícolas y ganaderas, supeditadas muchas veces por las condiciones climáticas.

En ese contexto, la alcaldesa vuelve a señalar el saneamiento como una oportunidad para generar puestos de trabajo durante la ejecución de la obra.

Además, existe una estrecha relación laboral y económica entre Quebracho y Termas de Guaviyú. Según Visoso, aproximadamente el 90% de los trabajadores del complejo termal son de Quebracho y unas 25 personas trabajan allí de forma directa.

500 kilómetros de caminería rural

El municipio también tiene bajo su responsabilidad una extensa red de caminería rural. Son aproximadamente 500 kilómetros de caminos que deben ser atendidos.

Las últimas lluvias dejaron pozos y dificultades en algunos tramos, aunque Visoso aclaró que, al momento de la entrevista, no había localidades rurales incomunicadas.

El municipio trabaja con un convenio con la intendencia que establece determinados kilómetros de caminos a atender anualmente, priorizando tareas como recarga, limpieza de fajas y colocación o reparación de alcantarillas. Además, se analiza la posibilidad de cementar algunos caminos prioritarios para reducir la necesidad de mantenimiento permanente.

Otro de los hechos destacados para Quebracho es la próxima escrituración de la primera cooperativa de viviendas de la localidad. De acuerdo con Visoso, el proceso se encuentra avanzado y tiene prevista la escritura para diciembre. La iniciativa comenzó a gestarse en 2022 y surgió como respuesta a familias que no podían acceder a Mevir porque tenían capacidad de pago, pero no capacidad de ahorro suficiente.

Visoso destacó la perseverancia de las familias que integran la cooperativa, pese al tiempo transcurrido y a las dificultades propias del proceso. Para la alcaldesa, se trata de una señal importante para una localidad que necesita continuar generando soluciones habitacionales. Se estima que en Quebracho hay 3.900 habitantes, además de más de 1.000 personas en el medio rural.