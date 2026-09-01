El 28 de agosto escrituró el préstamo la cooperativa Liber Seregni, de Guichón

La cooperativa Liber Seregni salió sorteada en agosto de 2023, pero la escritura se dilató por cuestiones ajenas a la cooperativa: el terreno pertenecía a la ANEP, por lo que fue necesario hacer el traspaso del inmueble al MVOT. En Quebracho está previsto para los próximos meses la construcción de una nueva cooperativa.

En Guichón se construirán 29 apartamentos, 20 de dos dormitorios y nueve de tres en 30 meses. Se suman así a Covisan 5 (habitada) y Covifum 10, que sortea etapas para llegar a la escritura.

Sobre el mediodía del viernes 28 de agosto, la cooperativa de Guichón Liber Seregni firmaba el préstamo en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en Montevideo. Cuestiones administrativas impidieron, como se viene haciendo, que escriturara en la capital sanducera.

La firma fue un momento de síntesis y bisagra para las 29 familias que levantarán un edificio que incluirá ascensor, hecho inédito en la segunda ciudad del departamento.

Los tesoneros de siempre: ladrillo a ladrillo

Claudia Díaz, secretaria de la cooperativa guichonense, le había dicho el 19 de agosto a la diaria que “prácticamente la mitad del padrón social está compuesta por socios nuevos, ya que debido a la larga espera muchos decidieron abandonar el proyecto. Al día de hoy contamos con aproximadamente la mitad de socios muy nuevos en la cooperativa, pero vale destacar que hay un núcleo de socios más antiguos y muy fuerte”.

“Hoy en día, el padrón social cuenta mayoritariamente con jefas de hogar con hijos, pero también hay socios jóvenes, jefes y jefas de hogar, sin hijos”, señaló.

Escritura: “Fue un momento de mucha ansiedad”

Sobre la propia escrituración, Díaz comentó que “fue un momento de mucha ansiedad y un poco de nervios por parte de todos, pero, sobre todo, de felicidad, porque esa firma, además del comienzo de la obra, significó todo el esfuerzo que se hizo desde la cooperativa para llegar a esto, con casi diez años de vida y también los años de espera burocrática”. “Mientras parte de la directiva estaba firmando la escritura”, recrea Díaz, “el resto estaba expectante y organizando la celebración que se hizo cuando llegamos a la ciudad”. “Al no poder acompañar toda la cooperativa a la firma, lo que hicimos fue ir sacando fotos de cada momento y compartirlas” con los socios. Pero no quedó solo en eso. “Al llegar a Guichón los demás socios recibieron a quienes fuimos a la escritura y realizamos una caravana corta por la ciudad hasta llegar al terreno. Más tarde se hizo otra caravana con todos los socios por la ciudad; ya era de noche, pero había que festejar y celebrar de esa manera”.

El instituto asesor, el Centro Cooperativista uruguayo y un integrante de la dirección de Fucvam estuvieron presente en la ANV, en Cerrito y Zabala, en Montevideo. En unos 30 o 40 días la obra se pondrá en marcha.