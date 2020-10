La polémica entre la senadora y ex ministra de Turismo Liliam Kechichian y el actual subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, sumó un nuevo capítulo este jueves. “Lo que exijo es respeto. Si algún aporte puede hacer Kechichian en este momento es llamarse a silencio. Y si mañana de casualidad se le ocurre una genialidad, que venga, que con todo gusto la voy a escuchar”, dijo este jueves a Búsqueda.

Un día antes, en diálogo con Doble Click, Monzeglio había dicho que en el último año de gestión de la ministra se habían fundido 14 hoteles y afirmó que la ex jerarca debía quedarse “tranquila” porque sí había un plan, ya que “llevamos años en el sector, conocemos lo que pasa en el mundo y podemos atender a gente en cuatro idiomas”.

La ex ministra dijo este jueves a la prensa que Monzeglio la convocó a llamarse al silencio, “cosa que obviamente como senadora y controladora de la gestión no haré”. Según dijo, le llamó “poderosamente la atención” que el subsecretario hablara de 14 hoteles cerrados durante su gestión. “Quiero aclarar que efectivamente habían un conjunto de hoteles que venían de muchos años de mala gestión y otros que venían de buena gestión, pero sus propietarios decidieron cambiar de rubro, como fue el Four Points, pero le quiero informar y sería bueno que lo corroborara en el Registro de Operadores del ministerio que en ese mismo año reabrieron 51 hoteles”.

Además, reiteró que sigue “sin conocer” lo que plantea la cartera en materia de turismo interno, en el marco de una temporada afectada a raíz del impacto de la pandemia. “Todos los esfuerzos deben ser al turismo interno y ya deberían estar estructurados”, dijo y resaltó que “no se trata de hablar cuatro idiomas sino de concretar acciones”.