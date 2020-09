El presidente Luis Lacalle Pou respondió a las críticas que le hicieron varios senadores del Frente Amplio, que lo acusaron de no haber leído el proyecto de ley de presupuesto, luego de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, admitiera que no le había informado sobre los artículos incluidos por su cartera que generaban un cambio en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

“Con exactitud, el artículo y los elementos que maneja no los conocí hasta después de redactado. El presupuesto tiene 700 artículos. ¿A alguien le parece que yo voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y en los particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y los leo después de que están escritos, después de presentado el presupuesto. No creo que haya nada muy extraño en esto”, expresó el mandatario. Además, dijo que le gustaría realizar un “examen” con todos los ex presidentes, para ver si leyeron 10% de sus respectivos presupuestos.

Lacalle Pou también le respondió al ex presidente Tabaré Vázquez, que este martes en una charla en la plataforma Zoom acusó al gobierno de “oscurantismo” en su gestión. El actual mandatario sostuvo que el gobierno actual no ha sido “oscuro”, sino “transparente, para lo que a la gente le gusta y para lo que no está de acuerdo”.

“Cuando alguien habla de oscurantismo primero debería de reflejar cuál ha sido su actitud en temas muy sensibles para la opinión pública, cuando se declaraban confidenciales un día sí y otro también temas de recursos económicos de la ciudadanía y no nos pudimos enterar”, dijo, en referencia al gasto en publicidad hecho por Antel. Luego aprovechó para criticar a Vázquez por haber homologado lo resuelto en los tribunales de honor de Gilberto Vázquez (2006) y José Nino Gavazzo (2018). “Últimamente nos hemos enterado no sólo de oscurantismo sino que en algunos temas no se quiso saber todo lo que se debía saber para fallar en consecuencia, y estoy hablando de las famosas actas que han aparecido con respecto a los casos de los derechos humanos y los militares”.