La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, confirmó que dentro de su agenda en los próximos meses estará la militancia a favor del Sí en el referéndum que busca impugnar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Sobre la polémica que generó que el color celeste se identificara con el No, Cosse dijo: “No me preocupa, porque la gente es muy inteligente y no voy a cuestionar las decisiones de la Corte Electoral, acá todo lo que está bien es el rosa, y lo importante es discutir sobre el fondo del tema”.

“Lo importante es que hay referéndum y que vamos a tener el tiempo de hablar con las personas que no tuvo el Parlamento”, resaltó Cosse en diálogo con Telemundo, desestimando las críticas que llevó a representantes de la Comisión Nacional por el Sí a presentar un recurso en el que señalan que “el color celeste es identitario de nuestra cultura y asociado a las grandes gestas deportivas de nuestro país”, y que “la celeste”, como color de la selección, puede “despertar un sentimiento de unidad nacional”, por lo que no debería estar asociado a la oposición a la derogación.

Sobre este tema también se expresó durante el fin de semana el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien afirmó: “Es una discusión banal. Nosotros vamos a hablar de la ley, no del color de la papeleta. Votamos que No porque no queremos derogar y no queremos retroceder. En todos los referéndums fueron diferentes los colores. Ni se gana ni se pierde en función del color”.

La limpieza en las fiestas

Este domingo, después de votar por el Presupuesto Participativo y los Concejos Vecinales, Cosse habló con la prensa sobre el sistema de limpieza en las fiestas de fin de año. “Los niveles de recolección han sido los mejores en mucho tiempo”, dijo, y agregó que para diciembre hay una “planificación diferente”.

La jerarca aseguró que se aumentarán los equipos de retiro de desechos voluminosos para que haya una respuesta más rápida y que también aumentarán los controles; se va “a sacar equipos para fiscalizar” y la comuna cuenta con que “los propios vecinos serán los fiscalizadores”.

“No es fiscalización sola. Es un proceso de educación en que se aumenta el servicio, ponemos todo a disposición, pero si no cumplís, el que ensucia paga. Estamos poniendo sobre la mesa la oportunidad de hacer las cosas bien, y ojalá nadie se lleve una multa. La fiscalización no es para recaudar, es parte de un sistema educativo”, dijo Cosse.

Entre otras estrategias de cara a las fiestas, Cosse ya había anunciado que se instalará temporalmente un punto de trasbordo de carga de los camiones recolectores en el oeste que permita agilizar la recolección y el traslado hasta el vertedero final. Además, según comentó, se incorporarán vehículos de otras áreas de la Intendencia y se reforzarán los turnos de los trabajadores.

Días atrás la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a Canal 4 que se está terminando “el presupuesto de la administración anterior en este año y hay cosas que evidentemente no estaban previstas: tenemos un alto nivel de rotura de los camiones, la flota está muy desgastada, en la administración [de Daniel] Martínez se compraron algunos camiones pero no se renovó la flota, estamos por debajo del número de camiones que necesitamos a diario, y no queremos llegar con un gran atraso al momento donde tenemos que llegar en óptimas condiciones”.