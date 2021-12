Este martes la Federación Ancap (Fancap) desarrolla un paro total de 24 horas, que implica la detención de las operaciones de la refinería de La Teja, en el marco de la negociación colectiva con el Ministerio de Industria. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema en la noche del lunes y en particular habló del reclamo de los trabajadores sobre la “privatización” que hace el Estado del sector portland.

Para Lacalle el paro es porque los trabajadores “no quieren que Ancap asocie una de sus divisiones que da pérdida. Nosotros como gobierno tranquilamente vamos a decir: ‘Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que da pérdida, vamos a seguir adelante porque lo comprometimos y lo vamos a hacer’”.

“Algunos tienen el legítimo derecho de parar, nosotros el legítimo derecho y la obligación de avanzar”, afirmó Lacalle Pou, en la cena de fin de año de la Cámara Española de Comercio, en el Club de Golf del Uruguay.

El presidente afirmó que “en Uruguay, en 2019, una mayoría escasa pero mayoría al fin, le dio la responsabilidad a un grupo de cinco partidos de llevar adelante algunos cambios. Cambios que estaban comprometidos. Si hay algo que queda claro en nuestro país es que en la campaña electoral se dijo todo y un poco más”, expresó Lacalle, y agregó que en diciembre de 2017 ya se había anunciado que se iba a llevar adelante como iniciativa una ley de urgente consideración por lo que entiende que es una ley discutida.

En un comunicado emitido este martes por la mañana, Fancap afirma que los trabajadores intentaron “hasta último momento evitar esta situación, el único responsable de la parada de la refinería es el Presidente de Ancap”, agregan que las autoridades del Ministerio de Trabajo, incluido el ministro Pablo Mieres, conocen la situación, y subrayan que “fueron los únicos que mostraron disposición a encontrar una solución durante todo el fin de semana”, por lo que les “sorprenden las afirmaciones del Presidente de la República”.

El conflicto se desata porque Ancap decidió denunciar el convenio que rige actualmente hasta el 31 de diciembre. En el comunicado de los trabajadores se califica esta decisión como “unilateral”, sin embargo, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic dijo este martes en radio Sarandí que “no es una decisión unilateral del convenio colectivo, es una decisión de acuerdo al procedimiento que establece el propio convenio”.

El jerarca explicó que para Ancap los trabajadores incumplieron el acuerdo y eso los habilitó a rescindir el convenio que estaba vigente. “Nosotros actuamos exactamente como establece el procedimiento de rescisión del convenio. Hay un antecedente el 5 de agosto, cuando anunciamos que el 31 de diciembre no íbamos a renovar automáticamente el convenio y expusimos las razones. Estábamos apelando a un incumplimiento de Fancap con respecto a las obligaciones que dice el convenio, más tarde esos incumplimientos se verificaron nuevamente y procedimos a denunciar el convenio”, detalló Stipanicic.

El sindicato responde que solicitó sin éxito que se mantenga el convenio actual mientras se desarrolla la negociación colectiva, pero la empresa denunció el acuerdo e hizo una propuesta transitoria, que desde el gremio califican como “no garantista”.

Ante la denuncia de Ancap, el convenio cayó, por lo que el sindicato ya no está obligado a mantener guardias gremiales. De todas formas, los trabajadores decidieron mantener la guardia que garantice la seguridad de la planta de refinería.

Fancap desmiente que el paro en la refinería se haya hecho de forma no planificada y que implique riesgos. De hecho, en el acta que firmaron las partes sobre el paro, a la que accedió la diaria, se detalla que “se procederá a parar las unidades según los procedimientos e instrucciones de parada de plantas habituales priorizando la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones”.

¿Es necesario importar combustible?

Las autoridades de Ancap dijeron en declaraciones a la prensa que ya estaban preparados para importar combustible refinado si fuera necesario a raíz de este paro. A pesar de plantearlo como una novedad ante la medida sindical, Ancap suele importar combustible cada año cuando realiza la parada de mantenimiento programada de la refinería de La Teja, y también compra refinados ya producidos, por ejemplo para venderle a UTE para las centrales térmicas. Asimismo, cuenta con inventarios de combustible que le permiten mantener el abastecimiento. Según números que divulgó la empresa a través de Twitter en octubre, el promedio mensual de días de inventario del gasoil estaba en 16 días.

En esta línea, el sindicato asegura que “no es verdad que exista necesidad de importación de combustibles por el paro de refinería, ANCAP tiene stock suficiente para el abastecimiento durante varios días según consta en los inventarios”.

Sin embargo, Stipanicic dijo con respecto a la importación, que Fancap “debería ver lo que son las publicaciones de Twitter de Ancap y fijarse lo que son los inventarios de producto terminado para decir si estamos o no estamos en riesgo de desabastecimiento. Si la parada de la refinería dura tres o cuatro días es posible que tengamos suficiente combustible para abastecer a la población, pero si pasa algo -y es probable que pase, porque una parada no planificada no es normal en la refinería- y no arranca en condiciones normales podemos tener problemas de suministro a la población”.

En este sentido reafirmó que se lanzaron “todos los procedimientos para importar combustibles. La demanda está muy alta, los stocks no son suficientes y no podemos correr el riesgo de que en los próximos tres o cuatro días la refinería presente alguna dificultad mecánica. Como medida paliativa salimos a importar”.