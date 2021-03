Cabildo Abierto (CA) espera que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se disculpe públicamente por haber cesado a 40 funcionarios que habían ingresado al organismo por intermedio de Enrique Montagno, exvocal de ASSE en representación de CA.

El senador Raúl Lozano ya había afirmado en diálogo con la diaria que la medida tomada por Cipriani consiste en una “caza de brujas”, en el marco de una actitud de “revancha o venganza”, y este jueves insistió en que el presidente de ASSE “se debe disculpar ante sus dichos”.

“Cipriani dice cosas totalmente falsas, cosas inexactas, y toma medidas que entendemos totalmente arbitrarias, que realmente no llevan al mejor relacionamiento”, aseguró en el programa Primera mañana, de El Espectador. El senador afirmó que de los 540 cargos de gestión que hay en ASSE “68 correspondieron a Cabildo Abierto”, y aseguró que esas personas se eligieron “por idoneidad, no todas son cabildantes, otros nos consta que votaron a otros partidos”.

En particular, Lozano mencionó el caso de las doctoras Teresa Sanabria, que era directora del Hospital Saint Bois, y el de Mercedes Menéndez, que era directora del Centro de Salud de la Costa y hermana del diputado del partido Rafael Menéndez. “Cipriani en forma errónea dice que ellas son responsables por personas que dice que entraron por la puerta de atrás; pedimos que se retracte de sus dichos porque eso no es cierto, nadie entró por la puerta de atrás”. Aseguró que esas personas “están mal destituidas y deberían ser devueltas en el cargo”.

También apuntó contra Juan Antonio Rodríguez, director del servicio de emergencias SAME 105. “He visto muchos contratos firmados por Juan Antonio Rodríguez, pero extrañamente Cipriani destituye a estas dos excelentes profesionales y a Rodríguez no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ellas dos fueron propuestas por CA y Rodríguez por el Partido Nacional?”, cuestionó.

El semanario Búsqueda publicó este jueves otra parte de la conversación entre Montagno y Adrián Puppo, exintegrante de CA, que tras difundirse derivó en la renuncia del exvocal de ASSE, en la que Montagno se enfoca en el SAME.

“Todavía nosotros estábamos poniendo todos los choferes... O sea, toda esa gente que necesitaba trabajo la estábamos haciendo entrar al SAME... El SAME 105 ya lo perdimos... A no ser que ponga a algún suplente, alguna cosa así, que cada tanto puedo ir poniendo. Pero ya no puedo poner más gente hasta que este director del SAME caiga. Si cae el director del SAME, yo nuevamente: ‘Bueno, ahora cayó el director del SAME, negociemos de vuelta, pongan a uno y pongo yo… La carrera es larga”, dice.

Lozano insistió en que la conversación entre Montagno y Puppo fue “como una charla de boliche”, en la que “se dicen bolazos”, y aseguró que durante la gestión de Montagno en ASSE las personas ingresaron por su “idoneidad”. En ese sentido, reiteró que “estamos esperando que el doctor Cipriani se retracte de sus dichos”.

La interna de la coalición

Este miércoles, en Durazno, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, opinó que la relación con CA no quedó tensa después de la renuncia del exvocal, aunque reconoció que “hay chisporroteos”, que atribuyó a la necesidad de marcar perfiles. Recordó que fue diputado entre 2000 y 2005, cuando gobernaba una coalición que integraba: “Uno a veces queda a mitad de camino y tiene intenciones de marcar perfiles y tiene intenciones de hacer algunas cosas. Entonces, si yo estuve del otro lado, ¿ahora me voy a poner a criticar a los que quieren tener perfiles, los que quieren llevar adelante sus ideas?”.

Respecto del vínculo con la coalición, Lozano reiteró que si Cipriani no se retracta “no nos limitamos de tomar ninguna medida”, aunque no dio detalles de a qué se refiere.

Durante la jornada de hoy los legisladores de CA presentarán “algunos cambios” al proyecto de ley para impedir las aglomeraciones: “Vamos a dialogar con la coalición, pienso que se va a llegar a acuerdos”, y dijo que CA seguirá “presionando para que den los resultados de las auditorías. Las auditorías no sabemos por qué se trancan, en eso obviamente nosotros no estamos de acuerdo”.