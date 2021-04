A casi un mes del fin del mandato de Javier Miranda en el Frente Amplio (FA), en la interna partidaria aún se debate si el presidente de la fuerza política debería seguir en su cargo hasta que haya elecciones internas –previstas para octubre de este año– o si será sustituido por otro tipo de conducción hasta que se elija a su sucesor. Dos pesos pesados de la oposición se inclinan por la conducción colectiva: el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que propone una dirección colectiva compuesta de sectores, bases y el propio Miranda, como transición hasta las elecciones.

Sin embargo, esta propuesta a priori no es de recibo para otros sectores del FA, que prefieren que Miranda continúe al mando hasta que pueda pasar la “banda presidencial”. Además, será determinante en la discusión lo que decida el propio Miranda, que había dicho públicamente que su intención era dejar el cargo en junio pero hace algunas semanas, según informó Búsqueda, planteó en la interna que para continuar debería contar con un respaldo total de los principales sectores y seguir adelante sin que se instale un triunvirato o se “anexen” autoridades para acompañarlo en la presidencia.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la senadora Lucía Topolansky, ambos del MPP, afirmaron en los medios que entienden necesario ir hacia una dirección colectiva del FA. En tanto, el expresidente José Mujica consideró que se necesita “ya” alguna decisión de cambio en la dirección del Frente, y que si no se puede acordar este cambio “con una personalidad” se debería “acordar con algún organismo colectivo”.

Por su parte, el secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo a la diaria que para el sector “una hipótesis viable” de salida es “una dirección colectiva compuesta de sectores, bases y Miranda”, como mecanismo de “transición hasta las elecciones”. Castillo sostuvo que “el nombre o los nombres no importan tanto”, sino que importa preservar el “funcionamiento de la estructura orgánica y el apoyo y control de los objetivos marcados”. Si Miranda “acepta integrar ese equipo, parece que deberíamos seguir conversando para consolidarlo, pero si no fuera así, debemos conversar el doble”, apuntó Castillo.

En contrapartida, el exministro de Economía y Finanzas y senador de Asamblea Uruguay (AU) Danilo Astori opinó días atrás en Telemundo que Miranda debería continuar en la presidencia “hasta que se realice la elección” en octubre, y según supo la diaria esta idea no es exclusiva de AU, sino que es compartida por el Partido Socialista (PS), la Vertiente Artiguista (VA) y Fuerza Renovadora. Para estos sectores, no es un buen momento para que el FA innove en fórmulas de conducción alternativas, y lo más sensato es que Miranda continúe, aunque algunos destacan que para esto deben cumplirse algunas condiciones.

El secretario general del PS, Gonzalo Civila, dijo a la diaria que este tema no está saldado, pero consideró que “no parece lo más adecuado” arribar a una solución mediante “la construcción de acuerdos entre algunos sectores”, sino que “lo mejor es tratar de construir soluciones colectivas en los ámbitos formales”. “Nuestra preocupación es que la conducción del FA sea producto de un proceso en el que estén todas las partes, todos los sectores que integramos la coalición pero además el movimiento, las bases del FA”, manifestó.

Por su parte, León Lev, representante de Fuerza Renovadora en el Secretariado Político del FA, dijo a la diaria que no es momento para que el FA se “encierre a discutir problemas internos”, pero indicó que es “innegable que existe una fuerte opinión” en el sector en el sentido de que Miranda continúe en el cargo hasta que haya elecciones. Para Lev, “el FA tiene que darse los tiempos para discutir sus problemas internos, que los tiene que discutir y los tiene que resolver, pero su principal responsabilidad es con la sociedad y con la gente”.

En tanto, fuentes de la VA señalaron que el sector no tendría inconveniente en que Miranda continúe al mando, pero resaltaron que las condiciones que puso el actual presidente implican una dificultad para “que pueda seguir”, teniendo en cuenta que “hay sectores que han explicitado que no [quieren su continuidad] y son sectores muy importantes del FA”. “Todo indicaría que no está dada esa condición [el respaldo], y si eso no está dado se irá a un esquema alternativo”. Por otra parte, subrayaron que el FA no puede “dar señales de debilidad o vacío”, y que “si hace un relevo, tiene que ser un relevo de acuerdo muy amplio”. Según indicaron las fuentes, la semana próxima “va a ser decisiva” en cuanto a este tema.