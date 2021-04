El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) se reunió este sábado para tratar la situación que atraviesa Uruguay debido a la pandemia generada por la covid-19, hacer un balance sobre las decisiones del gobierno e informar sobre la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Tras la reunión, que duró varias horas más de lo previsto, el actual presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, dio una conferencia de prensa en la que anunció que las conclusiones del Plenario se volcarán en un documento “donde se analiza la situación política del país, sin dudas fuertemente marcada por la pandemia, tanto en el aspecto sanitario como en los aspectos económicos y sociales”, dijo.

Miranda aseguró que el FA también realizó una valoración sobre la política que está llevando el gobierno para hacer frente a la crisis y dijo que son “profundamente críticos”. “El gobierno está llevando adelante una política barata para hacer frente a la situación de pandemia [...]. Con magros esfuerzos en materia de gasto público y de inversión para la reactivación económica y para el sustento de las personas que viven de su trabajo y para aquellos sectores más vulnerables”, aseguró.

El presidente del FA dijo que la “apuesta” del gobierno nacional es “mesetear” la situación, lo que supone que Uruguay tenga 3.000 contagios de covid-19 diarios y más de 60 personas muertas por día. “Estas son situaciones evitables en la medida en que haya un verdadero esfuerzo con un papel activo del Estado”, afirmó.

“Creemos que esta política que está llevando adelante es equivocada, la rechazamos y debería rectificarse en lo inmediato”, señaló.

Para el presidente del FA las medidas económicas tomadas por el gobierno “son, además de tardías, insuficientes”. “Se anuncia un gasto de alrededor de 900 millones de dólares, y eso no es cierto. En esos 900 millones se incorpora, por ejemplo, aquella pérdida de recaudación del Banco de Previsión Social en virtud de las personas que van al seguro de paro; eso no es gasto. No hay una sola propuesta de inversión, ninguna propuesta de reactivación económica, hay magros recursos para hacer frente a situaciones críticas”, sostuvo.

Con relación a posibles desavenencias con el presidente Luis Lacalle Pou, en referencia a que el presidente dijo que no se reunía con Miranda porque no tienen buena relación, el presidente del FA dijo que él tiene una posición institucional en la fuerza política, por lo que el vínculo con el presidente también debe ser institucional. “No puede ser un problema de relaciones personales. Como fuerza política de peso y en la oposición en el Uruguay, reclamamos el respeto a la institucionalidad”, dijo, y aseguró que el encuentro entre Lacalle Pou y los tres intendentes del FA “fue una buena cosa”.

Sobre el futuro del FA, que tiene por delante una nueva elección de autoridades, Miranda dijo: “Frente a la situación que estamos viviendo en materia sanitaria [...] el centro de la preocupación del Frente Amplio está allí. Sin dudas también damos discusiones sobre nuestra estructura interna, pero ese no es el tema central y no fue el tema central de este Plenario Nacional”.

Miranda lamentó que los demás partidos con representación parlamentaria hayan resuelto no votar la prórroga del plazo para recolectar firmas para convocar a un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) y dijo que fue una decisión desacertada “que vulnera derechos democráticos y políticos”.

Delgado respondió a Miranda

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reaccionó ante las declaraciones de Miranda, entendiendo que “generan división y enfrentamiento. Una lástima cuando vienen del Presidente de una fuerza política como el FA. Coincidencias o discrepancias, siempre con respeto”.