La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) terminó el contrato con unos 30 trabajadores luego de que el exvocal de Cabildo Abierto, Enrique Montagno, dijera que había logrado designar 135 puestos en la administración. Sin embargo, ASSE realizó concursos para llenar esas vacantes y algunas de las personas cesadas lograron volver a sus puestos. “Los concursos se hicieron con todos los pasos correspondientes. Hubo casos de gente que cumplió con los mismos y volvieron a cumplir la función”, respondió ASSE a El Observador.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en entrevista con la diaria que tras el episodio de Montagno “quedó bien claro que no hubo ninguna designación irregular” y en referencia al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, agregó: “incluso a algunos pocos que él había separado del cargo los volvió a incorporar, porque se comprobó que todas las designaciones fueron hechas dentro de la normalidad”. El dirigente dijo a El Observador que, según entiende, son 17 personas las reintegradas a sus lugares de trabajo, mientras que otras tantas estaban en proceso de reincorporarse.

El representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Pablo Cabrera, dijo a la diaria que no conoce exactamente la situación de los cargos a los que se refiere el senador, sin embargo admitió que eran todos puestos de trabajos “necesarios” por lo que en la mayoría de los casos se intentó ocupar rápidamente las vacantes. “Eran cargos funcionales: enfermeros, choferes, auxiliares de limpieza que se necesitaban en la función; estuvo mal la forma en la que entraron, pero no era que no se necesitaran, por lo que cuanto más rápido se pudieran llenar, mejor”.

En esta línea, aseguró que dentro de esos cargos desvinculados no había cargos de dirección, subdirección o adjuntos a la dirección de hospitales, ya que esos cargos tienen un perfil más político y pueden ser decididos por el directorio.

A pesar de no tener “el número cierto” de nuevos funcionarios, Cabrera admitió que “se hicieron varios concursos por estos cargos”, en particular mencionó los de la base de la emergencia móvil 105 en Juan Lacaze, un punto clave para la administración.

Cabrera opinó que es “totalmente natural” que personas que habían sido separadas del cargo por no haber ingresado de forma legítima volvieran a entrar a ASSE a través de concurso. “Está mal que hayan entrado a dedo, porque los concursos son la herramienta, pero no significa que no tengan el conocimiento. En muchos casos no es que solo entraron porque tienen un político que los meta, sino que pueden pelear cualquier concurso”, comentó.

Asimismo, defendió el proceso de ingreso a través de concursos y confirmó que los tribunales tienen “una integración bien heterogénea” con representantes de la unidad ejecutora del cargo, la dirección de ASSE y los trabajadores. “Si hay algo que está mal el propio tribunal lo denuncia y eso lleva un proceso administrativo”, aclaró.

El inicio de la polémica entre Cabildo Abierto y ASSE

Búsqueda divulgó el 11 de marzo una conversación privada entre el exmilitante de Cabildo Abierto Adrián Puppo y Montagno, en el que este aseguraba haber conseguido los cargos en ASSE para su partido. Cuatro días después, Cipriani anunció que más de 30 personas habían sido contratadas de forma irregular o estaban vinculadas de alguna forma a la gestión de Montagno, y por eso fueron cesados de sus cargos.

Entre ellos estaba el gerente general de la Comisión de Apoyo, Alén Machado, que fue quien estaba a cargo de las contrataciones, aunque contó con la revisión del directorio de ASSE en sus decisiones.

En abril Cipriani fue citado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para aclarar esta situación. En esa oportunidad el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano cuestionó la rapidez con la que se hizo la investigación administrativa para destituir a esas personas y el hecho de que el directorio pareciera no tener responsabilidad en la contratación de nuevos cargos en ASSE.

Según comentó Cipriani en ese entonces, las resoluciones de cómo ingresan los funcionarios es marcada por el directorio y el pedido pasa por la Gerencia de Recursos Humanos y por la Gerencia General. Sin embargo, afirmó que en esos casos no se realizó ese procedimiento sino que fueron designados por Comisión de Apoyo.