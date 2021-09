Ante un nuevo paro del PIT-CNT este miércoles, al que adhieren los gremios de la educación por 24 horas, vuelve el debate sobre la alimentación de niños que comen en las escuelas. Para el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, el paro trae aparejado un problema también educativo: “Nos preocupa muchísimo la situación de paro porque afecta en primer lugar lo académico. Hemos tenido un año con muchísimas dificultades, ausencia de presencialidad por meses, un día menos de clase es un día menos de futuro y aprendizaje para nuestros estudiantes”.

Por eso exhortó a los adultos a que lleven a los niños a las escuelas que estén abiertas, para que “todos los que puedan tener presencialidad en la educación pública de este país la aprovechen y la tengan”.

En relación a la alimentación, aseguró que la Dirección General de Primaria está trabajando en el tema. En una primera instancia, tras la situación generada en el último paro, se solicitó al gremio que “solamente en el entorno de 340 escuelas que tenemos detectadas que no abrieron, se haga una guardia gremial mínima, con menú de emergencia”, pero la negociación no llegó a buen puerto.

Primaria volvió a habilitar a todas las escuelas que estén abiertas y tengan comedor a comprar en panaderías, rotiserías o supermercados cercanos viandas de emergencia para asegurar la alimentación de todos los escolares.

Para Silva, “falta disposición” por parte del gremio para encontrar una solución: “Nosotros no sabemos cuáles son las escuelas que no abren, el sindicato se niega a decirnos quién va a abrir y quién no, nosotros también tenemos una situación compleja”.

También el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se quejó por la situación. “Me preocupa. Si uno ve la plataforma del paro, es un paro que tienen todo derecho a hacerlo, pero me parece que tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones”, dijo este martes en una rueda de prensa, y específicamente se refirió al tema de la alimentación escolar: “Me preocupa el tema de los docentes, dejar otra vez a los gurises sin clase. Y es un momento complejo porque venimos de un año muy castigado, donde la prioridad tienen que ser los niños”. Consideró, además, que el paro “tiene características mucho más políticas: si uno ve la plataforma, creo que habla por sí solo”.

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fue consultado este martes, en la conferencia de prensa previa al paro nacional, sobre las críticas que recibió el movimiento sindical, tanto de Silva como del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que dijo que el paro genera “problemas” para la “alimentación de miles de alumnos”.

“Son declaraciones de muy mal gusto. Cuando hay huelga, hay paro. A mí me gustaría que el Poder Ejecutivo tuviera la misma sensibilidad para todos los días en que los gurises no comen porque no van a la escuela. Me gustaría que en este país hubiera tanto empleo de calidad que no fueran necesarias las ollas populares, me gustaría que no hubiera 100.000 pobres nuevos. Ahí están los reclutados de las políticas que ellos aplican”, dijo, y resaltó que el paro de este miércoles se resolvió hace más de un mes y medio y fue comunicado en su momento. “A esta altura, creo que muchas autoridades utilizan la alimentación escolar para poner al movimiento sindical de chivo expiatorio”, opinó.