La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que debía decidir acerca de la comisión investigadora sobre lo actuado en el Ministerio de Turismo iba a empezar a las 10.00 este miércoles, pero después de tres cuartos intermedios pedidos por la coalición de gobierno empezó cerca de 13.30 y continúa. Cuando inició, los diputados del oficialismo presentaron un proyecto sustitutivo para tratar en lugar de los informes que se iban a plantear desde las dos comisiones preinvestigadoras que funcionaron días atrás.

El proyecto sustitutivo propone que se cree una única comisión investigadora sobre las denuncias realizadas por el diputado frenteamplista Eduardo Antonini, en relación a la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso, que está siendo cuestionada a raíz de las acusaciones que hizo el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, y se agreguen además las denuncias que hizo Cardoso sobre la gestión del ministerio en los gobiernos del Frente Amplio.

“Toda esta situación es de excepción”, dijo a modo de justificación el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada. El representante explicó el proyecto sustitutivo que envió la coalición, y, según entiende, se seguía el camino de aceptar dos comisiones preinvestigadoras o se asumía la opción que propusieron a último momento: una sola comisión que abarque tanto la denuncia de Antonini como la de Cardoso.

En concreto la coalición plantea que Antonini sea el miembro denunciante en una comisión investigadora “compartimentada” que abarque la última gestión del ministerio, y que dentro de ese mismo ámbito Cardoso sea el denunciante en relación a la gestión del Frente Amplio. Si se acepta eso, el exministro sólo podría participar de esta parte de la investigadora y no en su totalidad; de esta forma, la coalición busca evitar que el legislador investigue sobre su propia gestión en el ministerio.

La justificación jurídica la encontraron en el artículo 120 del reglamento de la Cámara, que establece que en las comisiones investigadoras se pueden llevar dos temas de forma independiente, pero tanto Posada como el diputado nacionalista Álvaro Dastugue remarcan la excepcionalidad de esta situación.

Posada resumió: “La propuesta de proyecto sustitutivo es una única comisión investigadora cuyo objeto está establecido en las denuncias formuladas por Eduardo Anotonini, respecto de las cuales él actuará como miembro denunciante, y por otro lado en el bloque de denuncias planteado por Germán Cardoso, respecto de las cuales actuará como denunciante”.

La respuesta del FA

“No sé por dónde empezar, me siento estafada por quienes me precedieron en el uso de la palabra”, comenzó su oratoria la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, que al igual que Posada y Dastugue participó en las comisiones preinvestigadoras.

Para Bottino la propuesta de un artículo sustitutivo “ni siquiera está en consideración” en el orden del día de la sesión extraordinaria, por lo que se limitó a explicar a fondo su informe a favor de que se cree una comisión que investigue sólo la gestión de Cardoso. En su discurso repasó las compras y gastos realizados en el Ministerio de Turismo entre marzo de 2020 y julio de 2021 y los motivos por los cuales se entiende necesario profundizar en las denuncias de Pérez Banchero.

Bottino subrayó: “Saben bien los miembros integrantes de la comisión [preinvestigadora] que iba a ser este el expediente por el cual se tramitara una única investigadora y al cual le podríamos anexar algunas de las otras cuestiones que se pretendía investigar”.

Tras un nuevo cuarto intermedio, para discutir las formalidades de la sesión en la que no se ponían de acuerdo los diputados, Dastugue le respondió a Bottino: “No quiero decir que me siento estafado, pero siento lo mismo que mencionó la diputada. Claramente los tres integrantes de las dos comisiones votamos por unanimidad. Yo no soy abogado ni experto en los reglamentos, pero tengo memoria y recuerdo lo que discutimos, que era votar las dos preinvestigadoras y asesorar al pleno la integración de una comisión; eso fue lo que hablamos”.

En ese momento, Bottino repitió: “Saben que acordamos llegar a una única comisión investigadora conformada por los hechos con el contenido de la única denuncia que tenía todas la formalidades y con un único denunciante, el diputado Antonini, ampliado a algunos planteos que hizo el segundo denunciante, que incluso, cuando fue consultado por el moderador acerca de si tenía irregularidades para denunciar, dijo que no”.

“Resulta que hay arriba de la mesa un sustitutivo que pretende alterar el orden del día y llevar la discusión a sus términos, que no eran ni siquiera lo que entre los tres habíamos intercambiado”, subrayó la diputada del FA.