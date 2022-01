El edil blanco por Montevideo Diego Rodríguez confirmó en la noche del lunes vía Twitter que tras una reunión de la “mesa de trabajo de la oposición” en la capital, se definió no dar los votos que precisa la Intendencia de Montevideo (IM) para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento. Agregó que si bien no se “acompaña” la solicitud “tal cual está redactada”, hay disposición “a negociar con las autoridades de la comuna para que se destinen más recursos a saneamiento”.

De esta forma, los ediles de la oposición en el departamento rechazaron la contrapropuesta de la intendenta Carolina Cosse, que atendía con recursos propios de la IM las obras de saneamiento que reclama la coalición. Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, a fines de diciembre, Cosse hizo un último movimiento en busca del aval de los demás partidos, al proponer que las obras de saneamiento extra que se solicitan sean hechas con fondos de la comuna, pero esto no convenció a los curules de la coalición.

Por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, que afectará a más de un período de gobierno, la comuna necesita mayorías especiales para aprobar el proyecto, con lo cual necesariamente el Frente Amplio (FA) deberá conseguir al menos tres votos de blancos o colorados para que prospere. La principal diferencia entre el FA y la oposición radica en que blancos y colorados piden destinar mayor cantidad del dinero del BID a obras de saneamiento, y cuestionan que se compre con dinero a pagar a largo plazo camiones y contenedores para la recolección.

El edil nacionalista Rafael Seijas informó a Telenoche de Canal 4 que ya se designaron representantes de cada una de las bancadas de la oposición departamental –Partido Nacional, Partido Colorado y Partido de la Gente– para representar a la mesa de la coalición “en caso de que la Intendencia quiera establecer algún tipo de diálogo”.

Por su parte, la presidenta de la mesa departamental de Montevideo del FA, Graciela Villar, dijo este martes en Desayunos informales de Teledoce que, a partir de la designación de los representantes de la oposición para negociar, espera “que haya una voluntad de diálogo para encontrar alguna alternativa” al tema. “Hay que seguirle poniendo pienso. Creo que se debería poder agotar todas las instancias para no tener que pasar esto un año más”, reflexionó.

En entrevista con la diaria, Cosse afirmó que está “sorprendida” por la actitud de la oposición. Afirmó que el proyecto fue presentado en agosto y aprobado por todas las partes, incluyendo el BID. “Para mí es una sorpresa y un inicio de preocupación por una forma de hacer política que me parece que no es la que hemos construido en Uruguay”, opinó, y agregó: “¿Cómo no voy a estar sorprendida? ¿Qué clase de forma de hacer política es esa en la que yo te hago una propuesta, el otro te contesta que sí, y yo te digo que no? No parece de Uruguay”.