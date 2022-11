Que el ala wilsonista perdió peso a la interna del Partido Nacional en los últimos años no es novedad. Por esa razón, los sectores que persiguen ese ideario buscan aliarse para fortalecerse de cara a las internas presidenciales. Claro está: la muerte de Jorge Larrañaga dejó vacante ese lugar y hay quienes se asoman como posibles sucesores. Por el momento, hay dos personas que están dispuestas a disputar ese lugar: la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el senador Jorge Gandini, quienes no escondieron la mano a la hora de responder si están dispuestos a pelear en una interna nacionalista.

“Si me toca a mí, no tengan dudas de que acepto el desafío”, dijo Gandini tras la última Mesa Nacional de Por la Patria. Por su parte, Argimón acotó en la presentación de Futuro Nacional, sector que lidera, que “es algo que, sin lugar a dudas, estoy dispuesta a evaluar”.

Tras una pandemia de por medio, el sector Mejor País, más conocido como “el grupo de los intendentes”, tendrá su encuentro este sábado en Punta del Este, Maldonado, departamento que dirige Enrique Antía, quien supo ser precandidato en las internas del Partido Nacional en 2019 por la por entonces novel agrupación. Ahora Antía descarta esa posibilidad o, al menos, no la tiene en mente por el momento.

Si bien distintos dirigentes comentan que no se tratarán las candidaturas porque no son tiempos electorales, saben que el tema no pasará desapercibido y la política de alianzas se verá sobre la mesa. Diego Echeverría, diputado maldonadense, se limitó a decir a la diaria que es sólo una convocatoria de los “principales dirigentes” del sector para hacer una puesta a punto del avance del gobierno.

La educación, la seguridad social y la seguridad serán los principales temas a tratar porque tienen la “obligación” de defender al gobierno y poner sobre la mesa temas que tienen que ver con la descentralización.

En la misma línea, la diputada por Cerro Largo Carmen Tort dijo en diálogo con la diaria que la convocatoria es para “aggiornarse, ponerse al día y determinar los objetivos” del sector, que el principal es que crezca. “Está vivo y fuerte como en las pasadas elecciones”, aseguró, y señaló que, si bien no está en el orden del día, “evidentemente” entre los corrillos se habla de qué posición va a tomar a futuro: acompañar una precandidatura o presentar una opción para la interna blanca.

Sin apuro

Juan José Bruno, cofundador del sector y actual director general de la Intendencia de Durazno, indicó que más allá de discutir los temas actuales, entiende que hay que empezar a conversar sobre las políticas de alianzas de cara a 2024. Esto en el sentido de que tienen que ver con quién coinciden “en este tiempo para poder tener un diálogo fluido y manejar los tiempos como se debe, sin apuro y sin descanso”, apuntó.

En conversación con la diaria, recordó que en la elección pasada se “mezclaron las líneas” entre el wilsonismo y el herrerismo. A modo de ejemplo, señaló que Sergio Botana salió electo senador por la lista 71 (Herrerismo). “Acá hay dos visiones: una es la que comparte la gente de la Torre Ejecutiva, que es la de llevar un candidato único con varias listas al Senado que fortalezcan esa candidatura, y la otra es la visión de los wilsonistas. Hay que tener fuertes las dos patas; si nosotros razonamos de esta manera tendremos que generar, fortalecer o aumentar el diálogo con líneas como la de Javier García –líder de la lista 40–, Alianza Nacional –hoy dirigido por Carlos Camy–, Futuro Nacional –de Argimón– y Por la Patria –de Gandini–”.

No descartó hacer lo mismo con el grupo de Juan Sartori, con quien Botana, uno de los líderes del sector, tiene buen vínculo. “Eso nos hace ser optimistas de que pueda ser parte de una corriente más grande”, afirmó Bruno. Indicó que se debe mirar el futuro con “inteligencia” a los efectos de “fortalecer” la corriente wilsonista.

El sábado también servirá como excusa para “reformar” el grupo para saber “quiénes están” desde el inicio para, en un segundo momento, elaborar documentos que “lleven a unir pensamientos con otros wilsonistas dentro del partido”.

En suma, adelantó que si bien el puntapié inicial se dará el sábado, los principales dirigentes de Mejor País ya han mantenido conversaciones con referentes de las otras agrupaciones wilsonistas. En Durazno, por ejemplo, se invitó a una reunión a Argimón y Camy, donde transmitieron hacer un “esfuerzo” para lograr la “unidad”. En tanto, según consignó el jueves Búsqueda, Antía mantuvo una conversación con Argimón en un viaje a Argentina en el que “se habló mucho de política”.

A partir del intercambio que se dé este fin de semana y en futuras reuniones, resolverán si presentar o no una precandidatura o simplemente acompañar a una figura. “Es legítimo que haya compañeros con aspiraciones. No se descarta que haya candidato de Mejor País, pero tendrá que ser fruto de la charla entre compañeros que están en distintos territorios tratando de llevar sus gestiones o actividades que revalorizan el movimiento como tal”, expresó Bruno, y dejó en claro que seguramente no haya sólo un precandidato de corte wilsonista.