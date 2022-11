En la tarde del lunes, luego de que la diaria publicara que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Miami le encomendó a Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad de Presidencia, la elaboración de “fichas” con “información personal” sobre dos senadores del Frente Amplio (FA), la Mesa Política del FA convocó “en forma urgente” al Secretariado y bancadas parlamentarias para una reunión que tendrá lugar este martes a las 10.00 en La Huella de Seregni, y posteriormente se hará una conferencia de prensa.

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo a la diaria que “el Secretariado va a ordenar un poco la conversación”, y que “obviamente este tema no era el que estaba agendado, pero dada la gravedad institucional que tiene, el FA lo priorizó, pero lo va a cerrar mañana de mañana” (por este martes). “Yo a título personal prefiero no opinar; lo que le pedí a la Mesa es que no se adelantaran posiciones antes de la conferencia, porque necesitábamos afinar bien la puntería en un tema que es demasiado relevante para el futuro de Uruguay”,

Asimismo, varios dirigentes de la oposición se pronunciaron en redes sociales. Por ejemplo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresó su solidaridad con Carrera y Bergara, y sostuvo que “estas prácticas vergonzantes le hacen un enorme daño a nuestro país y a nuestra democracia”. Luego, en declaraciones al programa La letra chica, la jerarca dijo que “es hora de que el partido de gobierno asuma que tiene un problema serio y que deje de echarle la culpa al FA”. Subrayó que el hecho es “muy grave” y “una pésima noticia para el Uruguay”. Agregó que lo que revelan los chats parece salido “de una serie de la mafia”, y a veces “de ver esas series naturalizamos comportamientos”, pero eso “está muy mal”.

“Significa un daño enorme al Estado de derecho, una perforación a lo mejor del sistema político y de la democracia. Es una cosa tras otra. Verdaderamente, lamento mucho que todos los días tengamos que enterarnos de algo. Me gustaría ver a un gobierno que admite un problema y que lo investiga hasta el final, para darnos tranquilidad a los uruguayos”, finalizó Cosse.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también se expresó sobre el tema. En su cuenta de Twitter escribió que “el país necesita saber toda la verdad sobre estas situaciones que golpean la República”. “Si se confirma todo esto, más que nunca necesitamos que alguien en el gobierno asuma la responsabilidad. Esto no es una bandideada, esto habla de algo serio, y atenta contra la democracia”, agregó.