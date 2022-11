La diferencia cambiaria con Argentina es una preocupación constante para los comerciantes de los departamentos limítrofes con ese país. El gobierno de Luis Lacalle Pou y de las intendencias han desarrollado distintas estrategias para contrarrestar los efectos, pero los trabajadores y empresarios demandan más apoyo. Ante esto, el presidente anunció este viernes, en una rueda de prensa en Artigas, que en pocos días el Parlamento recibirá un nuevo proyecto sobre el tema.

Según contó, se reunió este jueves con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para evaluar distintas opciones. En particular trabajaron sobre la ley de fronteras, que brinda beneficios para determinadas empresas. Lacalle Pou aseguró que la idea es “hacerla más extensiva, con empresas de más dimensión, como se nos proponía por parte de los centros comerciales, así que en pocos días está yendo una extensión de esta ley” al Parlamento.

El mandatario explicó que se “agrandan los rubros y la cuantía para dar un poco más de aire a empresas de todo tamaño. Antes eran para las más chicas; ahora van a ser para empresas medianas y un poquito mayores, por más cuantía y más elementos”.

De todas formas, el presidente sentenció: “Competirle a Argentina es imposible”, este proyecto busca ser “un alivio que se trata de generar a los comercios de nuestro país”. “No es sólo una ley, son muchas medidas, porque con los precios como están, con Argentina es imposible competir”, agregó.

“Es muy difícil, vamos a generar instrumentos que les van a aliviar la carga a empresas. Insisto, ya le había aliviado la ley de fronteras a pequeñas empresas, esto va a ir más hacia medianas y de mayor porte, y se va a ampliar el abanico de esas empresas y productos. Está pronto para ir al Parlamento en estos días”, resumió.

Asimismo, informó que “se está trabajando sobre el tema de las importaciones”. Se trabaja en conjunto con todas las áreas que reglamentan el tema, como lo son los ministerios de Salud Pública y de Industria o el LATU. “Estamos trabajando fuertemente en eso y creo que también va a beneficiar”, comentó Lacalle Pou.

Sobre el rubro comercio también se refirió a otros dos temas: una posible zona franca en la región norte y el tratado de libre comercio con China. Respecto del primer punto, dijo que hay “inversores interesados en generar una zona franca, hemos trabajado en un predio del Instituto Nacional de Colonización, veremos si se presenta un proyecto económicamente sostenible, si hay un capital para invertir, pero el compromiso de explorar y trabajar en eso sigue vigente, esperemos encontrar quien pretenda hacer esa inversión”.

Nuevamente el mandatario afirmó que Uruguay “seguirá solo” con las negociaciones bilaterales en caso de que el Mercosur se oponga. “No es de capricho, entendemos que Uruguay se tiene que abrir al mundo. Viajamos a Japón con la intención de abrir el mercado de lengua bovina. Hay muchos países tratando de hacerlo, estuvimos con el primer ministro, el emperador, nuestros funcionarios hicieron reuniones y a los pocos días se abre un mercado. Somos buenos produciendo, generando, entonces tenemos que abrir el mundo a los uruguayos”, apuntó.

“Lo que le decimos al Mercosur es 'vamos a salir de este corset'. Hasta el momento, y son legítimos los intereses de los otros países, dicen que no quieren o no están tan apurados. Bueno, Uruguay está apurado, necesita, porque Uruguay se tiene fe”, dijo el presidente. Aseguró que la intención no es abandonar el bloque, pero entiende que el país está habilitado legalmente y tiene la “necesidad imperiosa” de avanzar en el tema.

Sobre cómo avanza el acuerdo con el gigante asiático admitió: “Con China avanzamos como se pueda, dependerá del trabajo que haga China también”.