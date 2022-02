Los mensajes divulgados en redes sociales a favor y en contra del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración han sido criticados y tachados de imprecisos, confusos y de mentiras por ambas partes. Días atrás varios abogados laboralistas criticaron una de las placas informativas que difundió el Sí respecto al derecho a huelga y desde la Comisión por el Sí se la mandó retirar. Este jueves el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, comentó que “si esa placa lleva a confusiones o si la tenemos que terminar explicando, no es lo mejor para nosotros”.

Pereira defendió en diálogo con Doble Click que las placas informativas son correctas pero admitió que a veces hay “problemas de matices, no de errores”. En este sentido, agregó que “a veces el contenido está bien, pero un matiz deja al dirigente que luego tiene que defender el texto defendiendo el formato y no el texto. Que hubo limitaciones a la defensa del trabajo no hay duda, que eso que prometieron de que las ocupaciones se dieran y los trabajadores no huelguistas ingresaran terminó en que los trabajadores casi no pueden ocupar”.

Puntualizó que otras voces, como el abogado Hugo Barreto, defendieron el planteo de la placa pero no tuvieron tanta repercusión y señaló que con “una palabra esa placa hubiera dejado de ser discutible” pero “si esa placa no ayuda a la comunicación, lo que no podemos es ser necios de mantenerla”. “No es mentira, ni siquiera es una inexactitud, pero lo que provoca es que nos pongamos a defender el texto cuando lo que necesitamos de la placa es que apoye nuestra postura”, agregó.

En relación a la comunicación general de la campaña por el Sí, Pereira fue consultado sobre si cree que la incorporación de Esteban Valenti como asesor de publicidad fue la mejor decisión, a lo que respondió: “Sí, estoy convencido”.

Además se le preguntó por el tono en que Valenti se comunica en sus redes sociales, en particular contra otras figuras de la coalición, y admitió que “probablemente no” ayuda al desarrollo de la campaña, pero puntualizó: “no soy de los que creo que las personas no se equivocan, nosotros no fuimos a buscar un dirigente político, fuimos a buscar a un experto en campaña política y él ha hecho varias, fuimos a buscar lo que creímos que la campaña precisaba”.

Pereira explicó que los mensajes a comunicar surgen de una discusión política que se da a la interna de la comisión pro referéndum y que solo sirve para potenciar la “fortaleza mayor” de la campaña por el Sí que es tener a “miles de militantes conversando con los vecinos”.

De hecho, enfatizó que “esta elección no se va a ganar por la capacidad comunicativa que tenga una agencia o múltiples agencias, se va a ganar en función de que nuestros militantes tengan argumentos para convencer, no hay ningún argumento mayor que tenga hoy la comisión pro referéndum que su gente”.

Entre otros temas, Pereira también fue consultado por la decisión de Canal 5 de dar marcha atrás en la transmisión del debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. En su opinión no se entiende la falta de ecuanimidad con la que Gerardo Sotelo, el director del canal, justificó su decisión: “¿cuál sería la falta de ecuanimidad si va a haber un representante del Sí y uno del No?”, opinó. “Me parece una decisión desacertada, no va a cambiar la vida de nadie, pero es desacertada. Suponete que mañana debate el presidente del Partido Nacional conmigo, ¿dónde existiría la falta de ecuanimidad? El canal oficial tiene una posibilidad de colocar una pantalla al servicio de la población y no lo hace”, añadió.