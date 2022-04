A principios de abril, la Junta Departamental de Canelones aprobó un endeudamiento por 44 millones de dólares de la intendencia canaria para realizar obras, con el voto del edil del Partido Nacional (PN) Juan López. Este apoyo desató una polémica interna entre los blancos y el edil fue centro de críticas de varias figuras nacionalistas, que incluso le pidieron la renuncia a la banca. Sin embargo, también hay referentes blancos, mayormente intendentes, que consideran que detrás de algunas críticas que surgen del PN hay desconocimiento de la política a nivel departamental.

Una de estas voces fue el exintendente de Cerro Largo y actual senador por el PN Sergio Botana, quien aseguró este domingo que los dirigentes que no son de Canelones no deberían juzgar lo acontecido en la Junta Departamental canaria, porque “cada departamento es un mundo”. Botana coincidió con el intendente blanco de Durazno, Carmelo Vidalín, y el exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa, quienes consideraron que hay falta de conocimiento de las realidades departamentales en dirigentes de Montevideo.

Quien también se plegó a este posicionamiento es el intendente sanducero, Nicolás Olivera, quien en diálogo con la diaria planteó que “no se puede actuar por linchamiento en estas cosas”. “La línea divisoria entre ser un traidor y ser un héroe es el ratito de la historia en que te toca vivir”, sugirió el dirigente de Alianza Nacional –sector al que también pertenece López–, y consideró que “en el entendido de que la decisión del edil, López o cualquiera que esté en la misma situación, de cualquier partido, sea por una motivación lícita y legítima, ahí entra el mundo de la política”. Olivera apuntó que “la política son acuerdos”, aunque “hay temas de disciplina partidaria que a los blancos nos cuestan mucho más que al resto”.

“Yo te mentiría si mañana mando algo que necesita mayoría especial a la Junta Departamental y te digo ‘no quiero que me voten los ediles del Frente’ o, si el Frente dijo que no me vota, que no quiero que alguno me vote para que salga. Yo no voy a estar en contra de eso; es más, construir mayorías supone eso, y normalmente en esos procesos la gente es la que termina ganando”, analizó el intendente sanducero.

Por otra parte, opinó que no hay nada malo en que el edil haya negociado con el intendente canario Yamandú Orsi para darle su voto: “El edil puede decir ‘yo te lo voto, pero si vos incluís tal cosa y tal otra o le das tal cosa a tal barrio’. Es el pan nuestro de cada día como intendentes”, manifestó.

Aunque dijo que no quiere “deslegitimar el posicionamiento tanto departamental como nacional que se tuvo”, afirmó que personalmente le “encantaría” que el FA le “pudiera votar un fideicomiso” a sus correligionarios Omar Lafluf, intendente de Río Negro, y Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha. “Si alguno se desalinea del Frente y vota el fideicomiso, ¿es un traidor? No, señor, yo no me voy a pegar un tiro en el pie hoy rotulando a la gente, y que mañana capaz que los pueda precisar”, aseveró.

Finalmente, Olivera coincidió en que falta conocimiento de los dirigentes de Montevideo sobre las realidades departamentales, pero “no por omisión”, sino “porque hay que estar para darse cuenta”. “Quien no ha ejercido o no ha estado cerca de un cargo ejecutivo a nivel departamental a veces no toma dimensión de las responsabilidades, de los desafíos, de las presiones, de un montón de cosas”, observó.

Más reacciones de intendentes

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo en el programa Doble click, de Del Sol FM, que “las negociaciones son una realidad que se da” a nivel de los gobiernos departamentales, a partir de que “mucha normativa, sobre todo la vinculada a la realización de obras, excede al propio período, y eso obliga a la búsqueda de acuerdos, obliga al diálogo y a conversar con todas las bancadas y ediles”. Sobre este caso concreto, consideró que “acá lo que uno ha escuchado es que el edil del PN lo que ha negociado son obras, no ha habido otra negociación que no sea la realización de obras, que no son en beneficio del edil, son en beneficio de la comunidad”, por lo que es “una negociación enteramente válida”.

En la noche del jueves, tras la votación en la Junta canaria, Lafluf llamó a Orsi para saludarlo por haber conseguido los votos, informó El Observador. En diálogo con la diaria, el intendente de Río Negro sostuvo que es amigo de Orsi, y que cuando se enteró le mandó un mensaje y le dijo que él todavía sigue “trancado”, en referencia al fideicomiso por 12 millones de dólares que había pedido a mediados del año pasado y para el cual aún no consiguió apoyo del FA. “Al otro día él me llamó, me dijo ‘bueno, vamos a tratar de ayudar’, pero nada más. Yo en realidad al fideicomiso lo descarté ya hace bastante tiempo, después de que me lo negaron dos veces. Lo que estoy pidiendo sí hace bastante tiempo, y para lo que también el FA me negó los votos, es que se me permita financiar a 12 años la deuda que debió haber pago el FA antes de irse, porque no tenía los votos de la Junta Departamental para pasarse del período”, explicó.

Aunque no quiso opinar sobre el manejo que hizo su partido del caso de Canelones, Lafluf dijo que “cada departamento es una realidad distinta” y “cada intendente trata de hacer lo que puede y ver de qué forma sale”.

En tanto, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, opinó en diálogo con la diaria que el tema se “sobredimensionó” por decisión mediática, “para pegarle al PN”. “Es una noticia menor porque es bastante normal que los ediles, a veces, se corten solos; hay que manejarlo con mucha prudencia todo eso y ser cuidadoso, pero no da para más que para chusmerío”, expresó. A su entender, “el hombre [en referencia a López] cometió un error político partidario, se cortó solo, y eso tiene sus consecuencias en la interna. Pero después de ahí, ya pasó”. Consultado sobre las declaraciones que surgieron de su propio partido criticando a López, Antía afirmó que “alguno, como tiene poca prensa, agarra el micrófono y le gusta hablar. Hay todo un desubique ahí”.

Los mecanismos internos del PN

El presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, dijo tras la votación en la Junta Departamental que el edil no pertenecía más al PN, ya que llegaron “a un entendimiento” sobre que, “más allá de que fue elegido” por el partido, procediera a “la renuncia a la banca”. Subrayó que “naturalmente, los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido”, así que no les parece “apropiado que continúe integrando” sus filas políticas.

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió a este tema el domingo en una rueda de prensa y dijo que “la institucionalidad tiene herramientas” y que le parece “importante que ese camino se recorra siempre”. En ese sentido, sostuvo que el PN deberá analizar el tema y las “comisiones respectivas” se deberán pronunciar.

En la misma línea, el senador Jorge Gandini, que integra el Honorable Directorio del Partido Nacional, dijo a la diaria que “antes que nada” recibirán al edil luego de la Semana de Turismo y luego verán cómo procesar el asunto. El legislador manifestó que si bien Alianza Nacional tomó “una decisión de sector”, de apartar al edil de sus filas, a nivel de la fuerza política no se lo expulsó.

“Lo que Iturralde expresó es que estaba apartado del partido, y eso surge de una primera conversación en la que él dice que va a renunciar. Ni había renunciado ni se lo había expulsado, porque eso tiene un proceso”, señaló Gandini. A su juicio, el presidente del directorio manejó el asunto de la mejor manera posible “porque todos requerían una respuesta rápida a nivel interno; los legisladores, los ediles en general, la bancada de ediles blancos y el propio partido”. “No se acusó a nadie ni el edil renunció, así que sigue formando parte del partido, más allá de las valoraciones que se pueda hacer de su conducta”, concluyó Gandini.