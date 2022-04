No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado vuelve a sesionar este martes con el fin de establecer un “orden de prioridades” para el tratamiento de los proyectos que tiene a estudio. Este ámbito dentro de la cámara alta tiene 41 asuntos a estudio, entre ellos el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años de Cabildo Abierto (CA), los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de CA y el Partido Nacional y otra iniciativa de CA que busca sancionar penalmente a jueces y fiscales mediante el delito de prevaricato.

Con esa cantidad de asuntos pendientes, ¿qué proyectos se priorizarán los próximos meses? El senador cabildante y presidente de la comisión, Guillermo Domenech, dijo a la diaria que “en primer término” tiene la intención de “terminar con el tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años”. Esta iniciativa consta de un artículo único que propone la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles, con el argumento de “proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19, en particular de nuevas cepas en los establecimientos de reclusión”.

Por la forma en que está redactado, de aprobarse, este proyecto beneficiaría a más de 20 torturadores y violadores de los derechos humanos que están recluidos en la cárcel de Domingo Arena, y cosechó críticas de la oposición y organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, pero también reparos dentro del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado y el Partido Independiente.

“Con toda sinceridad, tengo que reconocer que no sé si tenemos todos los apoyos, pero estamos trabajando para lograrlos”, sostuvo Domenech al ser consultado en cuanto a si considera que el proyecto contará con el respaldo de los socios de la coalición, teniendo en cuenta que el Frente Amplio (FA) ya se posicionó en contra. Aun sin saber con qué apoyos cuenta, el senador dijo que ya es momento de votarlo en la comisión, porque se le dedicaron “muchas sesiones; es lo que estábamos tratando antes de este receso y el referéndum”. “Pienso que ahora tenemos que tratarlo, porque no podemos dejar trunco el trabajo”, consideró.

Domenech también mencionó entre las prioridades de CA el proyecto sobre tenencia compartida, que ingresó a comienzos de 2021 y a mediados del año se unificó con el nacionalista, del cual dijo que “también tuvo mucho trabajo” en comisión, pero su avance allí se vio truncado por la negativa del sector Ciudadanos del Partido Colorado. “Es otro proyecto que me parece que tenemos que decidir a nivel de comisión para que pase al plenario”, afirmó el senador, aunque también dijo no tener “muy claro” si tiene los votos asegurados en la cámara alta para poder prosperar.

Una iniciativa aun anterior que CA buscará posicionar es la que propone indemnizar a las víctimas de grupos armados antes y durante la dictadura, que entró al Parlamento en diciembre de 2020. Domenech dijo que procurará conseguir los votos del FA, y opinó que el apoyo de la oposición “contribuiría enormemente a zanjar enfrentamientos e irritaciones que nos genera la violencia desatada en las décadas del 60 y el 70”, y “sería un gesto de gran dignidad” de la coalición de izquierda. “Se lo he dicho a algunos senadores [de la oposición] en conversaciones que uno tiene mano a mano en pasillos, o en el ámbito físico de las comisiones, y no he recibido respuesta. Pero, ¿por qué desestimar esa posibilidad?”, reflexionó.

Domenech también destacó el proyecto de reestructuración de deudas de personas físicas, el cual propone, básicamente, que se pueda declarar la “quiebra” de las personas físicas ante la incapacidad de pago, pero aclaró que siempre habló de las prioridades de su partido y que no pretende que sean “100% compartidas” por el resto de la coalición. En ese sentido, dijo estar “dispuesto a escuchar las prioridades de los compañeros de gobierno”, así como las de la oposición, “porque como gobierno tenemos que marcar un rumbo, pero no soy partidario de avasallar a las minorías”.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a la diaria que su partido definirá las prioridades para el año parlamentario en general en una reunión que se llevará a cabo el 27 de abril, lo que incluirá los proyectos a priorizar en esta comisión en particular.

El senador frenteamplista Enrique Rubio, que también integra la comisión, dijo a la diaria que ya en la última sesión de la comisión en el año CA había pedido “tener como primer punto en el orden del día el tema de la prisión domiciliaria”, ante lo cual hubo “vacilaciones de algún legislador del gobierno”. Por su parte, ya entonces el FA se planteó “estudiar el tema de las prioridades”, pero no ha “avanzado”, admitió Rubio, aunque adelantó que en cualquier caso las prioridades de la oposición “pasan por otro lado”.

Asimismo, Rubio señaló que sobre el proyecto de prisión domiciliaria “habría que hacer alguna consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de si había pronunciamientos internacionales” al respecto, y “alguna otra convocatoria” más. No obstante, aseguró que la posición contraria del FA a este proyecto “está fuera de dudas”.

Por otra parte, respecto del proyecto de tenencia compartida Rubio dijo desconocer si la coalición llegó a “un proyecto de acuerdo”, y planteó que “hay que ver el texto que presentan”. También señaló que en principio el FA tiene una posición contraria porque “no estaba contemplado” el interés superior del niño.