Tras participar en la inauguración de las obras de construcción del World Trade Center en Punta del Este, el presidente Luis Lacalle Pou dio una rueda de prensa este viernes en la que se refirió a varios temas, entre otros a la intervención que resolvió el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del club Villa Española.

“No sé si leyeron un hilo de tuits del ministro de Educación, es meridianamente claro”, dijo en referencia a la explicación que dio en Twitter Pablo da Silveira anoche. “El gobierno no interviene una institución de este tipo a través del MEC porque quiere. No, hay un estatuto que hay que cumplir, hay socios que reclaman esta intervención, se dan los supuestos establecidos para esta intervención y es lo que se hace”, se limitó a opinar.

La resolución del MEC podría motivar que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) haga consultas al respecto para revisar el procedimiento y que no se hayan violado los derechos de opinión o asociación, según manifestó el presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, este viernes.

Internet y Antel: “Beneficia al consumidor, beneficia a la competencia”

Lacalle Pou también defendió las resoluciones que habilitaron a cinco cableoperadores a ofrecer el servicio de internet, rompiendo el monopolio que tenía hasta ahora Antel. Dijo que no comparte las críticas que acusan de que con esa decisión se está “desmantelando Antel”. “Esta última acción es cumplir con una sentencia de la Justicia. La pregunta cuál es: ¿no cumplir con la Justicia? Hay un sentencia favorable a determinadas empresas: ¿no la cumplimos?”, cuestionó el presidente, haciendo referencia a la opinión de la Suprema Corte de Justicia que estableció que el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es inconstitucional.

Opinó que la medida, además, “beneficia al consumidor, beneficia a la competencia”. “Los hace mejores la competencia, y de eso se trata la vida en cualquier ámbito”. Dijo que también se criticaba a la ley de urgente consideración por habilitar la portabilidad numérica y las posibles consecuencias que podría tener eso para Antel: “Decían que era fundirla, que era terminarla, que iba a perder clientes. Escuché ayer al presidente de Antel, la cantidad de clientes que ganó Antel. ¿Qué lo hizo? Lo hizo mejor. Bajaron los precios. La vida es así en el resto del planeta, en Uruguay no debería ser distinto”.

Cambios en Fiscalía General de la Nación

Lacalle Pou también se pronunció respecto de las propuestas que se presentaron, desde la propia coalición de gobierno, para hacer cambios en la Fiscalía General de la Nación, tanto para cambiar al fiscal de Corte, Juan Gómez, como para instalar una fiscalía colegiada, tal como propone, entre otros, el diputado colorado Gustavo Zubía.

“Para nombrar un fiscal de Corte hace falta una mayoría especial”, dijo el presidente, que recordó que “no lo cambia el presidente ni el Parlamento por una mayoría simple”. “Entonces no alcanza con la voluntad de un grupo de personas, sino que tiene que haber una convicción de una mayoría especial en el Parlamento, que hoy a todas luces no existe. Podemos hablar horas del tema, pero tienen que estar los votos”, dijo, y prefirió no opinar “sobre cosas que son supuestos que no van a pasar”.