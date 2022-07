Ante la sentencia de la Justicia tras un recurso de amparo, que se conoció el jueves y ordenó suspender la vacunación contra la covid-19 en niños menores de 13 años, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República presentaron la apelación en la tarde de este lunes, alrededor de las 15.00. Así, el Poder Ejecutivo busca revertir la decisión judicial y retomar la vacunación en niños.

Según dijeron fuentes del MSP a la diaria, el documento “va en los mismos términos de lo que se contestó en su momento en el escrito de contestación de demanda, y en el de alegatos”. En resumidas cuentas, en la apelación se plantean “todos los vicios formales que hubo dentro del proceso, la recusación al juez, y después las partes sobre el fondo del asunto, que no tiene sentido de ser la demanda que presentaron”. “No se agregó nada que no se haya dicho hasta el momento”, concluyeron.

Por la feria, el juzgado tiene un horario más reducido del cotidiano y cierra a las 16.00. Debido a que el documento “se presentó medio sobre la hora”, hay posibilidad de que al juez del caso, Alejandro Recarey, no le dé el “tiempo para tener por presentada la apelación” y lo haga mañana. Aun así, “la apelación queda ingresada y está sellada por el juzgado”.

Según explicaron desde el MSP, este martes el juez notificará al demandante, Maximiliano Dentone, que la cartera efectuó la apelación y desde allí comienza a correr el plazo para la respuesta: el abogado Dentone tiene tres días para retirar las copias y una vez que son retiradas, se abre un nuevo plazo de tres días más para responder la apelación. Se trata de días hábiles, por lo que el proceso puede continuar la semana que viene.

Luego de la sentencia, inmediatamente el MSP emitió un comunicado urgente y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también brindó una conferencia.

“La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar”, dijo Delgado, quien informó que estaban habilitados para recibir su segunda dosis este jueves unos “5.800 menores, muchos de ellos con comorbilidades”, además de aquellos que querían darse la primera dosis.

El secretario de Presidencia aseguró que “los fallos se acatan, pero se pueden criticar”. En este sentido lanzó: “Este fallo es un disparate” y agregó que el juez utilizó “argumentos inadmisibles”.

En el comunicado, el MSP afirmó que sus decisiones están “basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo GACH y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”.

Asimismo, desde el ministerio se hace “énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos especialmente en las poblaciones que no hayan recibido las vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal”.