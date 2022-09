Este jueves el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, recibirá el informe sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social elaborado por el contador Alberto Lacassy, que integró la Comisión de Expertos que evaluó el tema el año pasado. Luego de analizar el documento, está previsto que mantenga una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou este viernes para plantearle los principales puntos que los cabildantes cambiarían del anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó a principios de agosto.

“Ya como adelanto hay algunos temas en los cuales tenemos diferencias con este anteproyecto”, adelantó este jueves Manini Ríos en diálogo con Doble click, y aseguró que “el proyecto es muy mejorable, y vamos a ir con propuestas que yo creo que van a ser contempladas en buena parte”.

De hecho, aseguró que “hay puntos que son realmente muy importantes y si no se recogen [el proyecto] no tendrá nuestro apoyo, por supuesto. Todo esto es un tema de proceso parlamentario. Seguramente podrá haber mejoras en nuestra propuesta, no es blanco o negro, pero creemos que nuestras propuestas en este sentido van en mejorar este anteproyecto que tiene una serie de falencias o de cosas que merecen ser cambiadas”.

Algunos de los puntos que desde ya generan objeciones en CA es el “tratamiento de viudas y viudos”, ya que para Manini Ríos “es muy duro así como está previsto” en el anteproyecto. Para ejemplificar comentó el hipotético caso de una mujer “que el marido fallece a los 54 años y le dan por cinco años la pensión y después cesa la atención, la están dejando sin nada a los 59 años y al final termina siendo una dependiente del Estado vía Mides u otros planes, y yo creo que es mucho más digno que siga cobrando una pensión de su marido”. En este sentido acotó: “Ese tipo de cambios creo que son de sentido común y lo vamos a pelear”.

Otro de los puntos que mencionó el legislador es que “ha habido cambios en las bonificaciones que no tienen mucho sentido: se le baja a la policía ejecutiva las bonificaciones y es algo que no es bueno”. Por otra parte, agregó: “Creemos que tampoco se ha respetado la recomendación de este grupo de expertos en cuanto a cuándo tiene que estar efectivizada la transformación, o sea a cuándo empiezan los años para adelante; no son los recomendados”.

“Se habló de la universalización, que vamos a tratar a todos por igual, y sin embargo, en el anteproyecto se mantienen algunas diferencias que no respetan eso de que sea todo igual. Se habló de que cada peso trabajado y aportado tiene que incidir en la jubilación final y, sin embargo, en el anteproyecto hay partes en que eso no se considera”, opinó el senador.

“Hay varios puntos que nosotros vamos a plantear que hay que cambiar en este anteproyecto, o sea que el proyecto que entre al Parlamento, entre con esos puntos, todos ellos debidamente fundamentados y partiendo sobre todo de lo que se habló en este grupo de expertos que trabajó hasta noviembre del año pasado”, subrayó Manini Ríos.

Manini Ríos se reunirá con el ministro del Interior

Días atrás el líder de CA había dicho en una entrevista con radio Sarandí que no estaba enterado de los detalles del plan de seguridad que lleva adelante el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, porque su partido no tenía representación en esas dependencias. Según comentó este jueves, eso cambiará porque el ministro le pidió una reunión para comentarle el plan y que esté al tanto de los detalles.

“Vamos a tener una reunión para estar por dentro de ese plan. Estuve en contacto con el ministro en las últimas horas; me llamó y me invitó a explicarme bien todos los detalles del plan y vamos a acceder a estar por dentro de lo que se prevé hacer”, aseguró Manini Ríos.

El senador agregó que “más allá del plan en sí, porque a veces los planes son muy lindos pero la realidad es otra, es claro que los resultados hasta el día de hoy no son los mejores. Hay que ver si el plan requiere cierto tiempo, hay previsiones, porque a veces son efectos inmediatos que después van a ir bajando y se va normalizando la situación, capaz que eso está previsto y es parte del plan”.

Sobre la situación de inseguridad del país, Manini Ríos dijo que se hará “eco de las palabras del propio presidente de la República: no estoy conforme con los resultados. Lo que está ocurriendo no es aceptable por los uruguayos, merecemos vivir en mejores condiciones. Entiendo que estamos mejor que en los últimos años de las administraciones anteriores, en el sentido de que hay una nueva actitud, un trabajo más efectivo en cuanto a la represión del narcotráfico, hay un trabajo que se está haciendo con mucho sacrificio. Pero claramente, estos resultados no son los mejores, estamos ante una ola de violencia inusitada y no se han podido detener”.

En este sentido, remarcó que “si los resultados no van dando los números que uno quiere hay que hacer cambios, es claro que si hacemos lo mismo va a seguir pasando lo mismo. Más allá de cambios en las personas, son cambios en las estrategias, en los procedimientos”.

Reiteró que para su partido es “esencial aumentar significativamente la presencia de la policía cerca de los vecinos; las comisarías de barrio estaban y están prácticamente vacías, hay uno o dos funcionarios, con capacidad sólo de tomar la denuncia, no tienen capacidad de reacción, les pueden estar denunciando un hecho que está ocurriendo a una cuadra de la comisaría y no tienen capacidades de accionar”.