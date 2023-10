El artículo aditivo que presentó Cabildo Abierto (CA), en el marco de la Rendición de Cuentas, que inhibe a exfiscales de Corte y letrados a ejercer la abogacía tras su cese, aunque fue apoyado por la coalición, a algunos senadores oficialistas les hacía ruido, en especial por la duración de la inhibición. De hecho, mientras el artículo original planteaba extenderla por cinco años, se negoció llevarla a tres, y así se votó en comisión. Sin embargo, por estas horas, cuando el artículo se está por votar en el plenario del Senado, el colorado Adrián Peña insistió con bajarla a un año y la coalición volvió a cambiar el artículo.

Así las cosas, ahora el artículo dispone tres años de inhibición para los exfiscales de Corte y uno para los exfiscales letrados penales. El artículo (630), al que accedió la diaria, quedó redactado así: “Las personas que ocupen cargos de Fiscal de Corte estarán inhibidas por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros. En el caso de los Fiscales Letrados Penales, estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros. El presente artículo comenzará a regir a partir de la promulgación de la presente ley”.

El artículo ha generado polémica desde que se dio a conocer. Por ejemplo, la Asociación de Fiscales se declaró en conflicto, entre otros asuntos, por este tema, y no hay consenso entre juristas sobre la constitucionalidad del aditivo.

El senador blanco Sergio Botana habló en una rueda de prensa sobre el tema. Antes de explicar los cambios, criticó a los fiscales, señalando que “hace rato que están de paro en cuanto a hacer las cosas bien hechas”, dado que, en su opinión, “en algunas cosas juzgan por convicción, en otras archivan; si un periodista les gusta, lo dejan decir cualquier cosa y todas las filtraciones existen, y si no les gusta el periodista, le allanan la radio”. “Están siendo absolutamente cuestionables porque actúan con lado político. El caso de [Alejandro] Astesiano venía siendo investigado y venía bárbara la fiscal [Gabriela] Fossati; el día que la fiscal fue a investigar a [Gustavo] Leal, se tuvo que ir. Todos los casos son, lamentablemente, para un lado solo”, sostuvo.

En cuanto al artículo concreto, Botana dijo que se cambió para un año la inhibición a los fiscales letrados porque, “obviamente, es razonable que sea menor el plazo, porque estos no son los que nombran a los demás”, como el fiscal de Corte, aunque, “de cualquier modo, tienen vinculación, cierta influencia, etcétera, que hacen que esta medida sea razonable”. “Hay acuerdo en toda la coalición, este tema tiene razones que vienen mucho más allá del último fiscal de Corte. Este tipo de inhibición, que no es diferente de la que tienen otros funcionarios públicos, me parece que ahora está situada en un lugar razonable. Ahora tenemos equilibrio entre la inhibición y la posibilidad de que pueda trabajar”, finalizó.