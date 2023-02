El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano alcanzó este miércoles un acuerdo de proceso abreviado con la fiscal Gabriela Fossati y fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

Tras ello, desde el Frente Amplio (FA) surgieron repercusiones en torno a la condena. Dos de los que hablaron fueron los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, que denunciaron de un presunto espionaje en su contra luego de que se conociera que la empresa Vertical Skies solicitó a Astesiano el armado de fichas personales de ambos.

Carrera dijo a la diaria que lo “tomó por sorpresa que se llegara a un acuerdo abreviado en forma tan rápida”, ya que es “una causa que se inició en setiembre del año pasado y que tiene muchas ramificaciones”. Es que “está el tema de la falsificación de documentos”, motivo que desencadenó la condena de este miércoles, “pero hay temas de corrupción pública, de espionaje, de utilización de toda la infraestructura del Estado en beneficio de la persecución a dirigentes sociales y a la oposición, tareas de inteligencia hasta sobre adolescentes estudiantes del liceo”. Sobre estos y otros temas que han surgido a raíz de la revelación de chats de Astesiano, Fossati dijo que continuará la investigación, pero que de momento no hay indicios de delitos.

Por otro lado, Carrera mencionó que esta condena es la demostración de que “existía una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”, porque a Astesiano se le imputan “múltiples delitos asociados a casos de corrupción pública y a la utilización indebida del poder público en beneficio particular”. Dijo que el FA “analizará responsabilidades políticas de las autoridades porque todo esto pasó en las narices del presidente, en el círculo más íntimo” de Luis Lacalle Pou.

Por su parte, Bergara manifestó en declaraciones a la prensa que el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía “implica confesión y colaboración” de parte del exjefe de la custodia presidencial, lo que “confirma delitos como la asociación para delinquir, la conjunción del interés público y el privado, el tráfico de influencias, delitos que implican corrupción, evidentemente”.

En este sentido, dijo que el “medio vaso lleno” es que “hay una confirmación de delitos por parte de la Fiscalía”. La otra parte es que quedan “todo el resto de las causas abiertas”. Además dijo que “desde el punto de vista ya no penal, pero sí político”, es necesario “remarcar las responsabilidades de haber puesto en ese lugar de poder a alguien con los antecedentes tan complicados como los de Astesiano, a pesar de que el presidente recibiera las alertas por parte de sus correligionarios”.

“Todas estas cosas que pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, en donde hay un responsable institucional del equipo de custodias del presidente, que es el prosecretario de la Presidencia”, dijo en referencia a Rodrigo Ferrés.

Así las cosas, Bergara señaló que Astesiano era “cualquier cosa menos un perejil o alguien que actúa solo, porque todos estos delitos no son de actuación individual”, entre otras cosas porque “asociación para delinquir ya parte de la base de que hay socios”. Entonces, para el senador del FA, “desde el punto de vista político no es creíble tomar distancia” por parte de las autoridades, y decir que Astesiano “traicionó” al gobierno “ya no cabe a la luz de los contenidos de nuevos chats”.

Otro de los que habló fue el senador suplente Eduardo Brenta, exministro de Trabajo en un tramo de los gobiernos del FA, quien declaró a la diaria que “los hechos de corrupción” que estaba “denunciando” su fuerza política, “se comprueban”. Pero, además, señaló que “esto no es el final” del tema sino que sólo lo es para “una de las causas que se venían investigando, que es la de los pasaportes”. Apuntó que el resto de las aristas deberán seguir bajo investigación “más allá de que la fiscal entienda que algunos de los hechos denunciados no constituyen delitos”.

En tanto, manifestó que “esta es una primera etapa” que apunta a “las responsabilidades de Astesiano”, pero aún falta conocer “posibles consecuencias de otros implicados”. Brenta señaló que en el caso de Jorge Berriel -exsubdirector ejecutivo de la Policía, también imputado por tres delitos de revelación de secreto por haber entregado a Astesiano información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) referente a tres casos-, su abogado, Juan Fagúndez, “ha dicho que su defendido se limitó a cumplir órdenes del presidente de la república”.

Según pudo saber la diaria en base a fuentes de la coalición de izquierda, este jueves va a reunirse la comisión interna de seguimiento de este caso, que está conformada por los coordinadores de bancadas, la senadora Liliam Kechichian y el diputado Mariano Tucci, además del senador Alejandro Sánchez y la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.

“Tenemos que elevar la mira y ver los problemas reales del país”

En el oficialismo el caso Astesiano se ve de distinta forma y, si bien se da por descontado que se seguirán estudiando sus ramificaciones, algunos entienden que el tema está sobredimensionado y que el país tiene problemas más importantes para discutir. Es el caso del senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien declaró a la diaria que “la responsabilidad política” de las autoridades “está en haber elegido mal a un funcionario”. “Esa es la responsabilidad, seguramente el FA lo ve con un dramatismo que no lo veo yo. Para mí es un asunto concluido”, señaló.

Domenech señaló que Uruguay debe resolver cuestiones vinculadas a “la seguridad social, el endeudamiento de los particulares, la consecuencia que puede tener la sequía sobre la economía nacional”, entre otros, y por tanto “no podemos estar empantanados en una telenovela de un delincuente menor”. “Tenemos que elevar la mira y ver los problemas reales del país. Tenemos tantos problemas que no podemos estar la vida pensando en Astesiano”, sentenció.

En tanto, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini manifestó en rueda de prensa que, con esta condena, “desde lo formal se cierra una etapa”. “Seguramente habrá otras etapas porque la fiscal no sólo analiza el tema de los pasaportes, que es por lo que hasta ahora se ha formalizado al señor Astesiano. Hay otras cosas que han rodeado este asunto que seguramente seguirán”, dijo Gandini.

De todas formas, negó que este sea un momento complicado para la relación entre el oficialismo y la oposición. Consultado al respecto, dijo que “hay muchos temas sobre los que seguimos hablando, hay coincidencias en muchos asuntos y trabajo en comisiones” parlamentarias. Si bien dijo que existe “una irritación” en este momento, aseguró que “el diálogo y la convivencia se mantienen”.