Mirando directamente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, afirmó: “El año pasado le alertábamos y le decíamos que había una luz amarilla prendida en el semáforo, y que no queríamos que llegara a rojo, pero bueno, lamentablemente la luz está en rojo”. La metáfora refería a la evolución del dólar, que disminuyó 12% durante 2022.

Lago le recordó al mandatario que en el primer discurso presidencial, el 1º de marzo de 2020, “usted decía [sobre] la necesidad de retomar la competitividad nacional”; en ese sentido, Lago sostuvo que “la tasa de cambio pesa, y mucho, en la conformación actual de la competitividad”. Asimismo, cuestionó el nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles en base al precio de paridad de importación, que “no genera un valor de la competencia y no resulta una defensa al consumidor”. “La libre importación de los combustibles es la única solución, usted lo sabe, presidente”, dijo Lago.

Sin embargo, en el discurso del presidente de la ACA el lunes en el departamento de Rivera, en el marco de la inauguración de la cosecha de arroz, no faltaron elogios a la administración de Lacalle Pou. “Hay propuestas que se cumplieron y han sido muy favorables”, manifestó, y apuntó, entre otras cosas, las recientes rebajas del IRPF y el IASS, la transformación educativa y la reforma jubilatoria.

Lago también destacó las iniciativas del gobierno a nivel internacional, como las negociaciones bilaterales con China y Turquía y la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico. No obstante, lamentó que “ninguna de las autoridades de la cancillería hayan querido participar en esta inauguración”; y añadió que “para realizar un buen relato en el mundo sobre nuestra producción lo primero es que la conozcan”.

Lacalle Pou: “Hemos tenido un ingreso enorme de dólares con las exportaciones”

Después tomó el micrófono Lacalle Pou. “El otro día en el Parlamento me dijeron que mi discurso fue larguísimo, pero al lado de Freddy me parece que me quedé corto”, expresó, a pesar de que en realidad Lago habló menos minutos que el presidente ante la Asamblea General. “En el caso tuyo fue largo pero interesante”, aclaró enseguida el mandatario.

El presidente sostuvo que, en términos de “la lejanía o la cercanía” de un gobierno con el sector agropecuario, “queda claro que hay una cercanía con la producción”. Afirmó que “el tipo de cambio tiene un porcentaje menor en la incidencia de las medidas del país”, aunque, al mismo tiempo, aseguró que “no quiero sacarme el lazo de la pezuña” y señaló que hubo una “intervención” del Ministerio de Economía y Finanzas. Agregó además que en el último tiempo “hemos tenido un ingreso enorme de dólares con las exportaciones”.

“Siempre que venimos acá sacamos apuntes. No nos vamos satisfechos con lo que hicimos porque es el deber nuestro. No todo lo justo es posible, por cuestiones económicas o por cuestiones prioritarias, y uno de los grandes dilemas de un gobernante es justamente que lo justo de alguna manera sea posible”, expresó Lacalle Pou.

En tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dijo que el sector arrocero “es de los pocos sectores que va a celebrar” en 2023 debido a la sequía que atraviesa el país, que lleva “tres años consecutivos de déficit hídrico”. Con respecto a “la larga lista de planteos” que hizo el presidente de la ACA, Mattos valoró que “hay una cosecha” que “seguramente superará las 1.400.000 toneladas”. “El sector arrocero cuenta con el apoyo del gobierno en la solución de sus problemas de competitividad y estamos comprometidos a encontrar las mejores soluciones”.

Lago: “Tenemos una tasa de cambio adversa a los sectores exportadores”

En diálogo con la diaria, Lago pronosticó una “buena zafra” para el sector arrocero, con “mejores valores en la exportación”, en función de que “hoy el mundo está necesitando arroz”. “Seguramente generemos un año con resultados positivos”, estimó.

Por otra parte, coincidió con Mattos en que el sector arrocero no fue perjudicado por la sequía. “Yo siempre digo que en 1919 el primer productor arrocero, Ezequiel Silva, antes de saber dónde plantaba, qué variedad utilizaba y qué maquinaria tenía, lo primero que se aseguró es la fuente de agua. Desde ese momento, desde hace más de 100 años, el arroz es el único cultivo 100% bajo riego en el país”.

Lago reiteró que el “atraso cambiario” es “lo que tiene más impacto” en términos de competitividad. “Hoy tenemos una tasa de cambio adversa a los sectores exportadores”, subrayó. Mencionó que uno de los efectos es que “el año pasado 30% de nuestro arroz se exportó sin pasar por la industria, sin proceso industrial, como arroz cáscara”. Si bien el sector arrocero uruguayo “hace todo lo que se puede hacer con un grano de arroz”, sostuvo que hay factores que ponen a la producción “en riesgo”.

Consultado sobre las expectativas de la gremial para los últimos dos años de la coalición de gobierno, el presidente de la ACA expresó que “hay cosas que entendemos que no da el tiempo para hacerse”, como los tratados de libre comercio, “y otras cosas que no han logrado los consensos políticos dentro de la coalición para avanzar”, como la desmonopolización de Ancap. “Siempre tenemos totales expectativas, en base a una visión ambiciosa, [pero] después la realidad es que en Uruguay es difícil avanzar en cosas que tienen que ver con la propia estructuración del país”.