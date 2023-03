El PIT-CNT resolvió hacer un paro el próximo 23 de marzo como protesta a la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno, que está siendo analizada en la Cámara de Diputados. Según dijo a la diaria el vicepresidente de la central, José Lorenzo López, la medida constará de un paro y una movilización hacia el Palacio Legislativo que comenzará a las 9.00 y no tendrá hora definida de finalización.

En ese marco, señaló que “seguramente va a haber sindicatos que puedan extender el horario del paro, alguno puede hasta hacerlo de 24 horas, porque la idea es participar masivamente en esa movilización”.

Además, la central sindical convocó en sus redes sociales a sumarse a la carpa que instalará la Intersocial el lunes 13 de marzo a las 18.00 frente al Palacio Legislativo, “en contra de la reforma jubilatoria y el modelo de desigualdad”. Según López, esta medida se encuentra dentro del “plan de acción” que resolvió el PIT-CNT para hacerle frente al proyecto de reforma jubilatoria: “En la carpa habrá diferentes actividades todos los días, intentando concientizar a la gente de lo complicada que es esta reforma que está intentando instalar el Poder Ejecutivo”, añadió.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, habló esta mañana con la radio Monte Carlo y cuestionó el paro que resolvió la central, ya que considera “un error” oponerse “a una reforma que logra mejoras significativas a la situación de los trabajadores de menores ingresos”. De acuerdo con el ministro, la iniciativa del Ejecutivo genera “una lógica más solidaria” y “busca un equilibrio” que “dé garantías de sostenibilidad al sistema, que está teniendo problemas”. Por eso, apuntó en contra de las críticas que hacen el PIT-CNT y el Frente Amplio Al proyecto y afirmó que no hicieron ninguna propuesta alternativa.

“En la propaganda dicen que otra reforma es posible, pero yo estoy esperando que me digan cuál es la otra reforma”, sostuvo, y agregó que al decir eso admiten que hay que hacer otra reforma, “pero no dicen qué características tendría”. Además, indicó que el proyecto “es el resultado de un proceso de participación como nunca antes en la historia del país ha habido sobre este tema”. Sobre las declaraciones del ministro, López dijo que “Mieres siempre cuestiona todo lo que hace el movimiento sindical, es parte de su estrategia”.

Para el dirigente, “esta es una reforma que fue inconsulta”, y explicó que “hubo una comisión de expertos” que tuvo una representación de técnicos, “pero no se dio una discusión política a nivel social”: “Lo que plantea esta reforma a la seguridad social, y eso es lo que no puede rebatir el Poder Ejecutivo, es que va a haber que trabajar más años para cobrar menos jubilación. Nosotros creemos que otra reforma es posible. Que hay mecanismos de donde se puede sacar los recursos para financiar otra reforma de la seguridad social y que de alguna manera se termine con el lucro que tienen las AFAP”, concluyó.

Mieres también tuvo palabras para las AFAP en la entrevista. Recordó que “fueron el camino que se encontró en los años 90 para evitar que el BPS se funda”. A eso añadió que la oposición tuvo 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria y nunca propuso la derogación de las AFAP. “Podrían haberlo hecho, pero por algo no lo hicieron. No lo hicieron porque saben que no es posible”, aseguró.