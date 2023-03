Este jueves el directorio del Partido Nacional analizará las denuncias públicas por explotación de menores contra el senador Gustavo Penadés, uno de los legisladores de más confianza del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista. Después de que el senador negara las denuncias y afirmara que denunciaría por difamación a la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, varias figuras de su partido se manifestaron sobre el caso.

Al igual que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, uno de los líderes de la Lista 71, quien calificó de “difamación” la acusación de Romina Celeste contra el legislador por abuso sexual cuando ella tenía 13 años, la senadora Gloria Rodríguez, del mismo sector, sostuvo que “es un acto que rechazo pero en el que la Justicia tiene la palabra. Confío en Gustavo. Nada tiene que ver la orientación sexual con lo que lo están acusando”.

No fueron los únicos nacionalistas que mostraron su respaldo al senador. Durante la conferencia de prensa asistieron también los diputados Rodrigo Blás y Juan Martín Rodríguez (ambos de la Lista 71) y luego de esa instancia el canciller Francisco Bustillo concurrió al despacho de Penadés, a manifestar su solidaridad.

También lo respaldó el senador Jorge Gandini, del sector nacionalista Por la Patria. “Creo en su palabra y le extiendo mi solidaridad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Periodistas y compañeros me piden opinión sobre los hechos que involucran a @GustavoPenades

Lo conozco desde hace mucho. Es un compañero al que respeto y una persona digna y honorable.

Creo en su palabra y le extiendo mi solidaridad.

Se sometió a la Justicia, como corresponde. — Jorge Gandini (@jorgegandini) March 29, 2023

Graciela Bianchi: “Es bueno” que Fiscalía investigue de oficio las denuncias

En tanto, la dirigente nacionalista Laura Raffo, que suena como precandidata a la presidencia y cuenta principalmente con el respaldo de Penadés y el herrerismo, fue más cauta en sus declaraciones en diálogo con El Observador: “Confío en la justicia, que ya decidió actuar de oficio. Espero que se esclarezcan los hechos manteniendo las garantías individuales para todos los involucrados”.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi, de la lista 404, dijo que le parece “muy bien” que la Fiscalía General de la Nación haya resuelto iniciar una investigación de oficio, y advirtió, en una entrevista en Radio Universal que es “peligroso para todos” que cuando se dan situaciones de denuncias públicas se de “la condena social” sin el proceso jurídico correspondiente.

Pero aclaró que no cuestiona la denuncia de Romina Celeste Papasso: “no estoy diciendo que Romina no esté diciendo la verdad. La conozco porque era militante de la 404, es una persona que aprecio, me pareció horrible el operativo policial y todos los agravios que recibió cuando lo de Lula”, dijo en referencia a cuando fue condenada por atentado especialmente agravado por escupir a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo en el acto que la intendenta Carolina Cosse premió al presidente brasileño.

Dijo que en esa oportunidad “ella no tendría que haber ido a la boca del lobo, porque se exponía”, y aclaró que no justifica su actitud, pero consideró que el Partido Nacional “debió en ese momento por lo menos sacar una declaración” o “haberle dado apoyo jurídico”. Contó que en esa oportunidad la llamó a Romina Celeste, pero dijo que el partido “debió reconocerla como uno de los suyos, porque ella es militante del Partido Nacional”. “Me consta porque era de la 404, se fue, después abrió su agrupación, y sé que ella militó muchísimo, es muy militante, con sus características pero muy militante”, acotó, e insistió en que a nivel partidario “se cometió un error que no se debe cometer” y “no estuvimos a la altura de la circunstancias”.

Consultada sobre a quién le creía, si a Papasso o a Penadés, Bianchi dijo que no lo sabía, y acto seguido aclaró que no iba a emitir opinión sobre el tema, “porque parto de la base de que está errado el mecanismo, el de Romina, el de Gustavo. Si hubiera sido Gustavo me hubiera llamado a silencio, hubiera hecho las denuncias”.

Sobre su compañero de bancada dijo que lo aprecia mucho y que tiene “una excelente relación. Es una excelente persona, es muy honesto, es un excelente parlamentario”. Pero reiteró que no quiere opinar sobre el tema, “que recién lo tomó la Fiscalía”. “Estamos todos muy conmocionados porque realmente lo apreciamos a Gustavo, no es bueno echarle más leña al fuego”.