El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, utilizó este miércoles su columna radial en CW 41 de San José para comentar las últimas acciones de la fiscal Gabriela Fossati, que llamó como indagado al exjerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal y denunció por difamación al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Para Orsi “es increíble lo que estamos viviendo. Nunca pensé que Uruguay fuera a llegar a esto”.

Orsi dijo que esta situación demuestra que la política está “llevando todo a la Justicia” y se corre un riesgo mayor si la ciudadanía comienza a “desconfiar del grado de politización de la Justicia, es otra cosa, es más grave”.

Según Orsi, este tipo de corrimientos se pueden ver en Argentina, y aunque no piense que se está instalando en Uruguay, observa que “estamos entreverando justicia y política y eso es peligrosísimo”.

Sobre la situación de Leal, que es investigado por encubrimiento, Orsi opinó que hay “una pieza que falta”. Fossati no le explicó a Leal y a sus abogados cuándo, cómo o a quién habría encubierto: “sigo sin saber de qué se lo acusa a Leal, me suena que hay un entrevero acá, en justicia no se puede decir ‘posible intención’, no, hay que decir cuál fue el encubrimiento, eso no se explicó. No hubo detalle de eso. Lo que se planteó al principio eran dudas con respecto a la intencionalidad a la hora de interferir en la investigación, pero está todo muy raro, muy entreverado”.

Para el intendente canario, el centro de la investigación debería ser el excustodio del presidente, Alejandro Astesiano, que fue condenado por cuatro delitos, incluyendo asociación para delinquir. “En vez de seguir por esa línea, la pelota vuelve a la cancha de la política, cuando no nos olvidemos esto estaba pasando nada menos que en Presidencia de la República”, subrayó Orsi.

Leé más sobre esto: Fossati afirmó que llevar a Astesiano a juicio “podía ser una manera de cosificarlo”

El jefe departamental opinó que “da miedo, de verdad lo digo, miedo es la palabra” que este tipo de comportamientos limiten la libertad de opinar y criticar, en un país “donde nadie es más que nadie, o a mi me enseñaron que era así, y más si sos figura pública o si sos del Estado: te pueden criticar todas las veces que uno quiera”.

En esta línea, agregó que el hecho de que la fiscal haya denunciado a Pereira, “entrevera más la baraja”. Esa denuncia, según Orsi, es “política pura, en una cancha que no es la de la política”.

“Yo no quiero que nadie de la actividad política de ningún partido se esté cuidando de opinar porque capaz que otros, que tienen la espalda bastante más cubierta, te lleven a situaciones que no son cómodas, que te denuncien, que tengas que ir con abogado, que tengas que ir a declarar porque opinaste, no es el país que quiero”, sentenció.

Orsi destacó el respeto que se le tiene tanto a la institución Fiscalía como a la Justicia uruguaya, pero en su opinión “acá se está entreverando de manera inconveniente la política y la Justicia”.