La bancada del Partido Nacional (PN) se reunió este lunes y a ella asistió el senador Gustavo Penadés, que desde fines de marzo está en el ojo de la tormenta por las acusaciones de abuso sexual infantil que hizo públicamente la militante nacionalista Romina Celeste y que dio pie para que varios adolescentes dieran testimonios similares e incluso buscaran asesoramiento judicial. Al término de la reunión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi confirmó a la prensa que el tema estuvo sobre la mesa.

“Obviamente no vamos a decir que es un tema que no nos preocupa a todos”, afirmó, y sostuvo que “quedó claro entre todos los senadores, no hubo ninguna discrepancia, que el senador Penadés ha actuado hasta el momento acorde a derecho”. Bianchi destacó que Penadés todavía “está esperando que la Fiscalía lo cite”, porque hasta ahora lo que hay “son versiones de prensa, todavía no recibió ninguna citación oficial”. Asimismo, recordó que el senador de la lista 71 envió una carta a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en la que planteó que “en caso de que la Justicia lo disponga, él no se va a amparar en los fueros, en la medida en que va a cumplir con la Constitución”.

Consultada sobre si hubo apoyos explícitos al senador, respondió que “no se necesitaban apoyos explícitos porque conocemos al senador Penadés, sobre todo y fundamentalmente, porque le ha dedicado toda su vida a la política, toda su vida al Partido Nacional”. A su entender, “si sigue en funciones, es porque sabe que no le hace daño al PN, que no le hace daño al Senado de la República, porque, conociéndolo, sabemos que sería la primera persona que daría un paso al costado si tuviera alguna duda sobre su conducta”. Bianchi aseguró que Penadés “no pidió” apoyos explícitos, sino que, “al contrario, nos pidió que no hubiera apoyos explícitos, sino que simplemente quería compartir las decisiones que había tomado y nosotros las aceptamos como tales”.

Para Bianchi, “lo más importante de todo” es “el principio de inocencia, que en Uruguay, y en muchas otras partes del mundo se está dejando muchas veces de lado” y es “un pilar fundamental del sistema republicano democrático del gobierno”.

“Una persona es inocente con todas las letras hasta que la Justicia, en forma definitiva -o sea, que no haya posibilidades de apelación- haya tomado una decisión”, sostuvo, y consideró que “se le está haciendo mucho daño a la democracia uruguaya cuando se pone en tela de juicio ese principio”.

Por otra parte, Bianchi dijo a la prensa que una eventual licencia de Penadés “no se planteó para nada” en ese ámbito.