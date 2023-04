Si bien desde el Partido Nacional (PN) hasta el momento han preferido no hablar públicamente de candidaturas, los nombres de la presidenta de la departamental de Montevideo, Laura Raffo, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, suenan fuerte en el ala herrerista del partido, hoy por hoy la mayoría dentro del PN. En este marco, el senador Jorge Gandini, de Por la Patria, comenzó una gira por el país para “consultar la posibilidad” de tener una candidatura a la interna que “no responda a la hegemonía de la mayoría partidaria”.

“Visitamos cuatro o cinco departamentos en Semana Santa, nos vamos ahora a ocho departamentos donde nos vamos reuniendo con nuestras agrupaciones, que las tenemos en todos esos lugares, y con algunos dirigentes” para “escuchar” y saber “con cuántos soldados contamos para esta batalla”, explicó Gandini en una rueda de prensa este miércoles.

La visión del legislador es que el PN “hoy perfila un menú de dos candidaturas pertenecientes al herrerismo”, por lo que quienes se encuentran “en la corriente del wilsonismo” no tienen “a quién votar”. “Por lo tanto, cuando ese espacio está vacío hay que llenarlo. De eso estamos discutiendo y conversando con los compañeros, y antes de que termine el mes tendremos que tener una respuesta”, informó, y dijo estar dispuesto “a participar en una corriente alternativa dentro del partido de fuerte arraigo wilsonista”, en el entendido de que una corriente de este tipo “no puede participar en las candidaturas herreristas” puesto que “al partido lo tenemos que hacer crecer desde otro lado”.

Gandini recordó que en la interna de 2019 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “sacó 52% de los votos blancos”, mientras que dentro del 48% restante los electores optaron por “[Jorge] Larrañaga, [Juan] Sartori o [Enrique] Antía”. “Ninguno de los tres va a ser candidato”, indicó el senador, y entendió que eso “merece una reflexión, al menos, de que ese espacio debe intentar ser cubierto”.

Aunque no respondió a la pregunta concreta de si él va a ser precandidato, enfatizó en que se resiste “a que todo el partido sea herrerista, y, si me resisto a esto, no voy a ingresar al herrerismo, por más cómodo que me pueda quedar”; esta es una posición que dijo mantener “por más respeto que le tenga [al sector] y apoyo que le esté dando hoy a un gobierno que tiene un herrerista como presidente de la República”.

El senador también consideró que una precandidatura wilsonista es una oportunidad para captar votos por fuera del partido y ser “punto de recalada de votantes de la coalición en la elección pasada, que a lo mejor no encuentran en los partidos de la coalición que votaron una alternativa”, así como también “seguir conquistando ciudadanos independientes que creyeron en el Frente Amplio y hoy puedan creer en este gobierno”, para lo que es necesario “ampliar la base”.

Asimismo, indicó que está “hablando” con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ya que “es de los pocos dirigentes que quedan sin tomar una decisión que esté mirando a alguna de las dos candidaturas del sector herrerista”. Argimón, por su parte, lanzó en noviembre su nueva agrupación, Futuro Nacional, y se ha mostrado dispuesta a ser una opción en la interna blanca.

Octubre de 2023 será “un mes clave” por estar a un año de las próximas elecciones, aventuró Gandini. Será, por lo tanto, “el mes en que muchos actuales gobernantes tendrán que tomar la decisión de mantenerse en su cargo o renunciar para hacer política y campaña”. “Así que entre setiembre y octubre me parece que va a haber novedades en todo el sistema, no sólo en nuestro partido, y se va a ir formalizando el menú de candidaturas de todos los partidos”, sentenció.

Por La Patria se perfila

Consultado por la diaria días atrás, Gandini planteó que la “principal tarea” es que “el Frente Amplio no vuelva a ganar las elecciones”, lo que sería “un franco y grandísimo retroceso”. Por otro lado, adelantó que se va a generar “algún espacio de análisis colectivo, sea un congreso, sea una mesa ampliada” para “tomar las decisiones”, impulsado por su sector.

Consultado por la diaria, el integrante de PLP, Santiago Gutiérrez, indicó que esta es “una de tantas” recorridas “para entender de primera mano qué recogen los dirigentes de cada departamento en su zona, cómo ven la interna y qué rol entenderían que tiene que ocupar el sector, del que evidentemente Jorge es su principal líder”.

“Yo quiero que sea precandidato y muchos dirigentes de PLP también”, aseguró Gutiérrez, y recordó que “la última vez que hubo un encuentro de la Mesa Nacional” del sector, “distintos dirigentes le pidieron formalmente a Jorge [Gandini] que sea precandidato, no por el hecho aislado de que tengamos ganas de que sea precandidato, sino porque entendemos que es importante para que el PN vuelva a ganar, que haya una tercera precandidatura que abra un poco el espectro”.

El diputado Álvaro Viviano, también parte del sector, señaló que es parte de una estrategia para “reafirmar de algún modo la estructura del movimiento a nivel nacional, visitar dirigentes y tomar contacto con ellos como es habitual, pero también evaluando las posibilidades y el punto de partida para una eventual candidatura”.

“Estuvimos mucho tiempo esperando e impulsando la posibilidad de que creciera desde sectores no herreristas una candidatura que represente otra cosa dentro del partido sobre la base del wilsonismo, pero que también reflejara otra forma de pensar”, explicó, al tiempo que consideró que existe “una demanda en el electorado blanco de otras opciones [con respecto] a las que ya están semi impuestas”, para lo que “Jorge Gandini es un excelente candidato”.