El proyecto de reforma de la seguridad social que presentó el gobierno continúa trancado en la Cámara de Diputados luego de que Cabildo Abierto (CA) pusiera un freno y condicionara su voto a que se modificaran algunos artículos. El líder del partido, Guido Manini Ríos, habló este lunes al respecto y aseguró que continuarán firmes en su postura, en tanto entienden que los cambios solicitados son “menores” en el conjunto del proyecto pero importantes para poder “defenderlo después”.

En particular, Manini Ríos apuntó contra el líder del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, quien había reclamado, en una entrevista con El País, por la actitud de CA de “faltar a la palabra”, y había insistido en que se está acabando “la paciencia”. El colorado recordó que el 17 de octubre, cuando se acordó el anteproyecto de ley a la interna de la coalición y se envió al Parlamento, “se solemnizó un acuerdo”, que resumió así: “En lo que estamos de acuerdo se acepta; en lo que no, estamos todos igualmente comprometidos a votar el proyecto de la coalición. Y si no hay ley, no será por nuestra responsabilidad, sino por la de quienes incumplen acuerdos”.

“Nosotros hemos colaborado con mucho esfuerzo, mucho aporte técnico, mucha paciencia, nos hemos mordido la lengua para no contestar intemperancias e incumplimientos, pero todo tiene un límite”, afirmó el líder colorado.

A Manini Ríos lo acusó de buscar “protagonismo personal”. Dijo que si se aprueba la reforma “no es un acuerdo de nuestro presidente con Manini. Nosotros tenemos voz y voto. Me consta que él planteó dos condiciones y cuando fue dio su respuesta negativa, porque ya no eran dos sino ocho… Confío, anhelo, que haya entendimiento. El futuro del país está por encima de todo y se lo pone en riesgo con perfilismos y protagonismos personales que no contribuyen a la buena causa”.

Ante esto, el líder de CA dijo en diálogo con Doble click que “es evidente” que Sanguinetti “está intentando presionar, ponerme como incumplidor de la palabra, eso que la paciencia tiene un límite, yo se lo respeto, por sus años y todo, pero creo que no corresponde en este tema político hablar como diciendo que van a tomar otras medidas”.

“La verdad, no interpreto bien lo que quiere decir, pero para nosotros no es de recibo ese tipo de expresiones, vamos a seguir haciendo lo que entendemos que tenemos que hacer, tenemos un camino claro hacia adelante, tenemos una masa de votantes que nos apoya”, aseguró.

Manini Ríos agregó que “hay varios que alientan” la idea de Sanguinetti, porque tienen “que imponer la idea de que está incumpliendo su palabra, pero en realidad no es así, la palabra nuestra fue la que estamos diciendo hoy, es lo mismo, el compromiso es el documento para el país”.

Los cambios que pide Cabildo Abierto

El senador insistió en que hay algunos puntos que condicionan la votación de CA y que no son importantes a nivel general, pero sí trascendentes para defender el proyecto a largo plazo.

Uno de los principales reclamos es que para calcular la jubilación no se tome el promedio de los 25 años mejores años de trabajo sino que sea de los mejores 20, como se puede hacer con la legislación actual. Para Manini Ríos “esto no es un tema de estar regateando un año más o menos, es un tema de mirar lo que viene después, y ver cómo afectan esos cinco años que está bajando”.

Según expresó, los impulsores del proyecto hicieron los cálculos y aseguran que si se baja a 20 años el promedio “hay una menor recaudación o mayor gasto, una diferencia en contra de las finanzas a partir del año 2040, que empieza con unas decenas de millones de dólares y termina en 2100, que es el momento de mayor déficit, en 100 millones de dólares de diferencia”.

El senador detalló que eso implicaría un pérdida de 2% en todo lo que se ahorraría el Estado, “o sea que no estamos hablando de que con esto se despatarra todo, sino una mejora para el promedio a todos los que se jubilan”. En esta línea, apuntó que “tiene el argumento de que en buena forma es lo que se viene haciendo hasta ahora. Nos da herramientas para defender lo que se está haciendo, porque va a haber que defenderlo punto por punto, tenemos bien presente lo que fue la LUC [ley de urgente consideración], quienes se oponían buscaban tal aspecto para pasar una película de terror”.

Consultado por lo que significa la aprobación de este proyecto en particular para el presidente Luis Lacalle Pou, Manini Ríos dijo que lo tiene claro y “por eso a veces me sorprende que por algo tan menor en el conjunto del proyecto se ponga en riesgo la continuidad del proyecto. Estamos hablando en lo financiero en menos de 2% de lo que son los recursos al año 2100. Por esta razón estamos poniendo en riesgo que se apruebe el proyecto”.

Otro de los puntos que CA insiste con modificar es la posibilidad de que las AFAP hagan inversiones en el exterior, uno de los pocos puntos en los que el Frente Amplio no plantea grandes reparos. “Nosotros decimos que es un riesgo que los fondos estén invertidos en algún tipo de paquete, que de la noche a la mañana, por un juego de las finanzas internacionales que no manejamos, podamos quedar sin nada”, señaló.

Consultado por el respaldo que tienen las inversiones de las AFAP, Manini Ríos opinó que “los técnicos del Banco Central, del FA, le han errado como a las peras a lo largo del tiempo y nos han llevado a tremendas crisis económicas”, y agregó que la “filosofía” de CA es “apoyar el trabajo nacional”.