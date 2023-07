En una nueva reunión de mandatarios del Mercosur, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a llevar “el cántaro a la fuente” y habló sobre la flexibilización, modernización y apertura que necesita el bloque hacia el mundo. Para Lacalle, “no es caprichoso el planteo de Uruguay hacia adentro y afuera del Mercosur, no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno, vienen trayendo el cántaro hace muchos años muchos gobiernos de nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse”.

El mandatario reconoció que ha tenido “muy poco eco”, pero afirmó que seguirá “diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, la modernización, que es abrirse al mundo”.

Tal como lo ha hecho en repetidas oportunidades, insistió en que la mejor forma de abrirse al mundo es en bloque. “También tengo que decir, porque no somos tontos, que es mucho mejor juntos: si vamos en barra con Brasil, Argentina y Paraguay vamos a ser mucho más fuertes y vamos a tener mejores condiciones negociadoras. El inmovilismo es lo que nos preocupa”, afirmó.

Asimismo, le deseó al próximo presiente del Mercosur, Luiz Inácio Lula da Silva, “la mayor de las suertes” para que se concrete el acuerdo entre el bloque y la Unión Europea. “Le pido por favor que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo, porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico, todas las cosas que han cambiado en este tiempo”, afirmó.

“Despejemos los obstáculos -y sé que Brasil está en eso- para poder culminar, entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de unión de estos bloques”, sostuvo.

Frente a los mandatarios de los países vecinos, Lacalle Pou volvió a tocar el tema de un posible acuerdo bilateral entre Uruguay y China y reiteró que si como Mercosur no se avanza en un acuerdo, “lo vamos a hacer bilateralmente”.

“Es cierto, vamos a negociar, pero la verdad es que sustancialmente no hay nada, y Uruguay lucha por conseguir mercados y, de nuevo, no es caprichoso. Si ven la participación del comercio exterior de Uruguay en el Mercosur, se ha ido debilitando y si vemos la participación de nuestra economía en las balanzas comerciales con cada uno de los países socios, es deficitaria; necesitamos como bloque avanzar”, dijo Lacalle Pou.

Leé más sobre esto: Bustillo resaltó que Uruguay y China esperan respuesta del Mercosur sobre acuerdo comercial

Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández, durante la cumbre del Mercosur, el 4 de julio, en Puerto Iguazú, Argentina. Foto: Nelson Almeida, AFP

Relaciones bilaterales, Venezuela y Ucrania

Luego se tomó el tiempo de repasar las relaciones bilaterales entre Uruguay y los países socios del Mercosur. Mencionó, al igual que lo hizo este lunes el canciller Francisco Bustillo, que a Uruguay le “complica” que Argentina no destrabe las “licencias automáticas” para la comercialización. Más allá de esa crítica, celebró los acuerdos alcanzados en temas limítrofes, como el posible acuerdo que permitirá dragar el puerto uruguayo a 14 metros.

Con Brasil destacó el acuerdo alcanzado con Jair Bolsonaro en relación a las zonas francas y los avances en varios temas que se desprendieron del primer encuentro con Lula, como la binacionalidad del aeropuerto de Rivera, la hidrovía y el puente sobre Yaguarón.

Con respecto a la relación con Paraguay, destacó los avances para que la zona portuaria uruguaya se convierta en la salida de ultramar para los paraguayos.

A nivel internacional, Lacalle Pou resaltó dos puntos. En primer lugar, pidió -al igual que lo hizo el presidente de Paraguay-, que el Mercosur se pronuncie sobre la situación de Venezuela, en particular sobre la inhabilitación a presentarse como candidata a la presidencia de María Corina Machado. “Los distintos bloques de asociaciones en el mundo han alzado su voz, y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene”, sostuvo Lacalle Pou.

En segundo lugar, pidió que el Mercosur se comunique con la Celac y la Unión Europea para que en la próxima reunión que se celebrará en Bruselas, el 17 y 18 de julio, pueda participar el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para explicar la situación en su país, a más de un año de la invasión rusa.