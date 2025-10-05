“Espero con tranquilidad, con mucha tranquilidad”, manifestó el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en referencia a la resolución que deberá adoptar próximamente la Corte Electoral en torno a su ciudadanía. Imputado por múltiples delitos asociados a la función pública, el dirigente del Partido Nacional aguarda por la definición del organismo electoral, la cual deberá aprobarse por mayoría y en base a informes que han arrojado conclusiones contrapuestas. Se prevé que la resolución se adopte este lunes.

Consultado al respecto este sábado en una rueda de prensa, Besozzi expresó: “Si de aquí en más a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente o presidente de la República” también “se le podría sacar inmediatamente”, en caso de que “a alguien se le ocurriera armar algo, orquestar algo y denunciar”.

El intendente de Soriano, quien fue reelecto en las elecciones departamentales de mayo con la investigación judicial en curso, recalcó que espera la resolución de la Corte Electoral “con mucha tranquilidad”. “Si nunca pensé ser intendente, ni nunca pensé ser senador, ni diputado, hoy menos pensé estar en esta situación que me ha tocado vivir”, añadió. Asimismo, apuntó que “estar formalizado, o sea, investigado, es una cosa”, mientras que “estar procesado”, a su entender, “en el viejo código penal era otra cosa”.

A principios de setiembre, la Justicia comunicó de manera formal a la Corte Electoral que el intendente de Soriano había sido imputado, lo cual dio inicio a un proceso de revisión de la condición de la ciudadanía de Besozzi por parte del organismo electoral. En caso de suspensión de la ciudadanía, el nacionalista quedaría inhabilitado para seguir ejerciendo como jefe departamental.

Besozzi fue imputado el pasado 13 de marzo por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, peculado, tráfico de influencia, concusión, cohecho, abuso de funciones y omisión de denunciar delitos, en una causa judicial que investiga una serie de irregularidades durante su anterior mandato.