Este martes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado en entrevista con En perspectiva por la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ante la insistencia de la oposición para que sea destituido del cargo, y el inminente pedido de interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por este tema.

Sánchez dijo que la oposición “está en todo su derecho de reclamar explicaciones”, y para eso tiene “un conjunto de mecanismos”, como convocar al Parlamento a la ministra o a las autoridades de ASSE. De todas maneras, dijo que “todos” están esperando un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso, para saber si “hay algún elemento que colide con las acusaciones que se le están realizando”.

Consultado sobre qué pasaría si la Jutep se pronuncia a favor de la visión de la oposición, es decir, que es incompatible que Danza ejerza su cargo en ASSE mientras trabaja como médico en otras mutualistas, Sánchez dijo que primero va a esperar el informe, y subrayó que el pronunciamiento de ese organismo “es importante para valorar”. “Esperemos a ver lo que dice la Jutep y, en función de eso, se tomará la decisión que se tenga que tomar. Para mí es sustantivo ver qué es lo que dice la Jutep”, insistió.

A su vez, Sánchez subrayó que Uruguay “cometería un error grave si se priva de los servicios del doctor Danza al frente de ASSE”, y subrayó que esa es su posición. Agregó que si la Jutep dice que sus otros trabajos son incompatibles con su cargo, no tiene “duda” del compromiso de Danza y su “vocación de servicio”, por lo tanto, piensa que podría dejar sus cargos en el sector privado, ya que “ha sido muy bueno al frente de ASSE”. “Creo que, en todo caso, la virulencia con la que la oposición está tratando al doctor Danza está más referida a que decidió realizar una serie de investigaciones administrativas de algún proceder irregular en la administración anterior; eso es lo que los tiene nerviosos. Por eso le están dando como en bolsa”, finalizó.

A todo esto, una fuente de la Jutep señaló a la diaria que el informe sobre la situación de Danza todavía no se publicó porque aún no terminaron de hacer el análisis. Además, agregó que para analizar el tema también esperaron a que se integre el director de la oposición, que asumió a principios de octubre. Se trata del nacionalista Luis Calabria, quien fuera director general de Secretaría del Ministerio del Interior en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde la Jutep estiman que el informe estará listo en la primera o segunda semana de noviembre.