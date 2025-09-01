El exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), Luis Calabria, es el designado por el Partido Nacional (PN) para integrar el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Así lo confirmó el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, quien informó que esta tarde se lo comunicarán al presidente de la República Yamandú Orsi. La designación requerirá de la aprobación de la venia en el Senado. Si se concreta, se completará la integración del directorio de la Jutep, integrado por su presidenta, Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti.

En el gobierno anterior, Calabria fue el tercero en la escala jerárquica del MI, designado por el exministro Jorge Larrañaga, cargo al que renunció en agosto de 2022 tras haber utilizado el Hospital Policial para una consulta médica de carácter personal, en medio de una polémica en torno a la utilización de ese centro asistencial por parte autoridades actuales y anteriores.

El exjerarca, perteneciente al sector nacionalista D Centro, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y fue asesor de la Secretaría de Presidencia, luego de abandonar el MI.

Recientemente, la Jutep resolvió analizar la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, con respecto a una posible incompatibilidad entre su cargo y la atención que brinda a pacientes en policlínicas de la Asociación Española y la Médica Uruguaya. El episodio, por el cual la oposición pidió la renuncia de Danza, apresuró al PN a definir a su representante en la Jutep, informó Telenoche_.

Delgado opinó en su momento sobre la disposición de la Jutep de estudiar la situación de Danza, que “no dan garantías hoy que en esa institución se trate una situación que va más allá de lo ético”. Para el presidente del directorio blanco, el caso de Danza responde a “temas de incompatibilidades legales en la doble o triple función”, por lo que, el partido solicitó “una serie de informes jurídicos a constitucionalistas”.