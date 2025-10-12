El sector Adelante (Lista 252), encabezado por Carlos Iafigliola, resolvió este sábado abandonar el Partido Nacional (PN) para crear un espacio político independiente. La decisión fue tomada en un encuentro nacional de la agrupación que tuvo lugar en Colonia.

En diálogo con la diaria, Iafigliola señaló que el nuevo partido político, cuyo nombre todavía no se ha definido, será “100% socialcristiano, 100% provida y 100% profamilia, es decir, lo de siempre, pero de una manera independiente a la que veníamos haciendo hasta ahora, que era estar dentro del Partido Nacional”.

“Desde ese lugar intentamos en todo este tiempo ayudar a construir una mejor sociedad, pero hoy, ya más maduros en la política, entendemos que la mejor manera de contribuir al sistema político y de buscar una sociedad cada vez más justa, más solidaria y más humana es llevar adelante un proyecto propio”, resaltó.

Iafigliola, quien en 2019 fue el principal promotor del prerreferéndum contra la Ley Integral para las Personas Trans, fue precandidato a la presidencia por el PN en las últimas dos elecciones internas. En junio del año pasado, terminó en el cuarto lugar en la interna nacionalista, por detrás de Álvaro Delgado, Laura Raffo y Jorge Gandini, y por encima de Roxana Corbran.

Como próximo paso, el líder de la agrupación Adelante tiene previsto reunirse con Delgado, el presidente del directorio del PN, para transmitirle de manera formal la resolución del sector.

Con todo, Iafigliola ubicó al nuevo partido político del lado de la actual oposición. “Si hoy miro para adelante, en un Uruguay partido en mitades, desde el punto de vista político, nosotros seguramente vamos a aterrizar en esa mitad que ha intentado en los últimos años llevar adelante la Coalición Republicana”, señaló.

“Emprendemos un camino nuevo, pero seguramente la historia política del país, en algún momento, nos vuelva a juntar”, añadió Iafigliola, en referencia al PN, en el que militó durante alrededor de 40 años, desde la recuperación democrática, como dirigente estudiantil.