En línea con la declaración que emitió el directorio del Partido Nacional (PN), su presidente, Álvaro Delgado, apuntó contra la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris: “Yo creo que no es una persona idónea para estar en ese cargo”, aseveró, y consideró que se “acabó la confianza política que podía tener el sistema político” sobre la presidencia del organismo de contralor, tras el fallo en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. Este miércoles, en una rueda de prensa, en el marco de la celebración del Día del Militante Blanco, Delgado dijo que Ferraris “ya no da garantías con lo que acaba de resolver”, en referencia no sólo al fallo de no incompatibilidad entre la función pública y privada de Danza, sino también al caso de filtración de información en el organismo ocurrido en 2024, que habría beneficiado al exsenador Charles Carrera, según informó El País.

El presidente del directorio blanco apuntó que “estamos viendo cada vez más seguido” que lo político está por encima de lo jurídico. En ese sentido, sobre el caso Danza, dijo que “más allá de informes jurídicos, sólidos, internos y externos, hubo una decisión política” del organismo que “tiene que velar por la ética, por la transparencia y por la legalidad”.

Afirmó que les preocupa, sobre todo, quién integra la Jutep y “particularmente la presidenta”. “Ya le hemos perdido la confianza política e institucional”, reiteró en referencia a Ferraris. A su vez, Delgado recordó que Ferraris ingresó al organismo en la gestión pasada como vocal por la entonces oposición, después de que, en 2021, el representante del Frente Amplio Jorge Castro pusiera su cargo a disposición tras votar a favor de una resolución vinculada al Antel Arena, contraria a la gestión de Carolina Cosse. “Cuando lo votó, lo sacaron [a Castro] y pusieron a alguien que fuera funcional políticamente”, dijo sobre la actual presidenta de la Jutep.

Delgado sostuvo que los integrantes del directorio del organismo deberían ser personas “que estén por encima de la camiseta partidaria”: “Gente que tenga determinada idoneidad, por más que necesitan venias del Senado y confianza política; y la verdad que a nosotros la actual presidenta de la Jutep no nos genera confianza”.

Consultado sobre qué medidas piensa tomar el PN, dijo que el próximo lunes se discutirá en la sesión del directorio.