Días después del comienzo del conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama Shipyard, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Gabriel Gianoli, financió su propio viaje a Vigo para corroborar el avance de la construcción de las patrulleras oceánicas y publicó un video en su cuenta de X. Dijo a la diaria que encontró “una empresa seria” y un “avance significativo” de las obras, pero su visita propició un cruce entre oficialismo y oposición.

Este lunes, en entrevista con el programa Nada que perder de M24, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian se sumó a la discusión. En primera instancia, evaluó que el proceso de adquisición ha sido “muy desprolijo desde el periodo pasado” y “venía planteando dificultades”, e incluso recordó que “en noviembre de 2024, tenemos las actas, el propio Mario Bergara [en ese entonces integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, hoy intendente de Montevideo] decía ‘me da la impresión de que hay que hacer un nuevo llamado a licitación’”, reconstruyó. “Ahora estamos esperando fundamentalmente la investigación administrativa, que nos va a dar mucha información”, señaló.

“El gobierno tenía que actuar cuando fue consciente de que tenía una garantía falsa de una empresa que no existía. (...) No se debió nunca aceptar una garantía que, por todos lados, estaba claro que no tenía el más mínimo respaldo, pero si además le sumás que después hay testimonios de incluso firmas falsificadas, el gobierno tenía que actuar”, acotó.

Sobre el accionar de Gianoli, la senadora reiteró que “nadie está en contra de las OPV”, sino que en el Estado no se puede “mirar para el costado” ni “hacer cualquier cosa”, y hay “harta evidencia de que hubo cosas que no estuvieron bien hechas, eso va a haber que esclarecerlo”. “La autodesignación de auditor de Gianoli me pareció una cosa patética, realmente patética, porque no corresponde, no tiene ningún valor institucional -más allá de que dentro de su partido les haya parecido interesante- y me parece que es como el corolario de un conjunto de cuestiones que no están bien en cómo el Partido Nacional ha reaccionado ante este tema”, resumió sobre el comportamiento del legislador.

Coincidió, en línea con el presidente de la República Yamandú Orsi, en que desde el PN “no han hecho otra cosa que defender a Cardama” y “no somos anti Cardama, somos anti malos procedimientos”. “Lo único que hacen cuando hacen declaraciones es defender a la empresa, que hizo movimientos que estuvieron muy mal hechos, en vez de defender al Estado uruguayo, y como el presidente Orsi correctamente dice, nosotros no queremos que el Estado uruguayo pierda ni se vea afectado, y por eso estamos dando estos pasos”, cerró.

Consideró que “este ritmo de enfrentamiento” que lleva adelante la oposición, “de casi cinco interpelaciones en unos meses de gobierno, es decir, antes de que lleguemos al año”, es “imposible de sostener”.