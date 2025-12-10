La Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) anunció este martes su “firme respaldo” al proyecto de ley que presentará próximamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para ratificar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculado a la regulación del despido en el sector privado.

Para AULA, la iniciativa del MTSS, anunciada días atrás por el ministro Juan Castillo, “constituye un paso coherente con los compromisos internacionales del Estado y con la consolidación de un régimen laboral respetuoso de las garantías fundamentales”.

A través de un comunicado, la asociación de abogados laboralistas sostuvo que la ratificación del Convenio 158 por parte del Estado uruguayo “se enmarca plenamente en los principios constitucionales que rigen la materia laboral, especialmente los de protección, razonabilidad, legalidad, igualdad ante la ley y debido proceso”.

En términos generales, el tratado de la OIT establece la obligación de que todo despido cuente con una causa justificada, así como también de que haya un procedimiento previo que permita al trabajador prepararse para la desvinculación. La semana pasada, Castillo señaló que el proyecto para ratificar el Convenio 158 “ya existe”, en referencia a una iniciativa presentada durante la anterior legislatura por los senadores frenteamplistas Óscar Andrade y José Nunes.

Ese proyecto, que nunca llegó a tratarse en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, establecía que los empleadores debían “dar aviso de la ruptura de la relación laboral con una antelación no menor a 15 días a la fecha prevista de efectivización del cese”. En ese período, el trabajador dispondría de una licencia de seis horas por semana “con el fin de buscar nuevo empleo”. Además, el proyecto marcaba que, en caso de incumplimiento, los empleadores “debían abonar una indemnización equivalente al doble de la que dispongan las leyes correspondientes en cada caso”.

En el comunicado, AULA indicó que el Convenio 158 “no prohíbe el despido” ni tampoco “limita la facultad organizativa del empleador”, sino que “simplemente exige que su ejercicio se encuadre en estándares mínimos de juridicidad”. “Lejos de constituir un obstáculo para la actividad empresarial, estos criterios refuerzan la seguridad jurídica, al establecer parámetros claros y previsibles para la terminación de las relaciones de trabajo”, afirma la asociación.

Según AULA, además, “la experiencia comparada demuestra que los países que han incorporado este instrumento al ordenamiento interno no han visto comprometidas su competitividad ni su capacidad de atraer inversiones”. La asociación sostiene que, por el contrario, “la existencia de marcos normativos estables, transparentes y compatibles con los estándares internacionales contribuye a generar un clima de negocios más sólido y confiable”.

Este martes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado sobre la iniciativa del MTSS en el marco de un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. El mandatario dijo que “lo que está haciendo el ministerio es analizar una disposición de la OIT que se traducirá en un proyecto de ley, o no”. Orsi dijo que, “como todas las cosas en este país”, la ratificación de este tratado internacional “tiene que tener su proceso de discusión y tiene que nacer en los ámbitos donde corresponde”, y puntualizó que, en cualquier caso, “el Parlamento es el que resuelve”.