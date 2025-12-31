¿Qué hechos políticos, entre todos los que acontecieron en 2025, merecen mencionarse entre los principales aciertos o dificultades que debieron afrontar el oficialismo y la oposición? la diaria hizo esta pregunta a senadores y diputados, y 24 de ellos respondieron.

Contestaron 13 legisladores de la Coalición Republicana (CR) (8 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 1 del Partido Independiente), 10 del Frente Amplio (FA) y uno de Cabildo Abierto. Se habilitó la opción de no dar nombre y apellido y poner simplemente a qué partido pertenecían; de todos modos, resolvieron responder con nombre y apellido los senadores Sergio Botana y Sebastián da Silva, y los diputados Fernanda Auersperg, Rodrigo Blas y Federico Casaretto por el Partido Nacional; la senadora Constanza Moreira y los diputados Joaquín Sequeira, Inés Cortés, Alejandro Zavala, Pablo Inthamoussu y Federico Preve por el Frente Amplio; el diputado Felipe Schipani por el Partido Colorado; el diputado Gerardo Sotelo por el Partido Independiente; y el diputado Álvaro Perrone por Cabildo Abierto.

Las dificultades del oficialismo

Cuando se consultó cuál fue el tema que complicó más al oficialismo, la mayoría (6) respondió que fue la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), seguida muy de cerca por la situación de la seguridad pública (5). En este último caso, la totalidad de las menciones las hicieron legisladores de la oposición, mientras que en el caso de María Dolores, la mitad de las menciones son de legisladores frenteamplistas.

En el tercer lugar de los temas que más complicaron al oficialismo figuran, con tres menciones cada uno, las renuncias obligadas en el gobierno, en particular la de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, tras conocerse que no pagaba los impuestos que le correspondía abonar, por un lado, y por otro, la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuestionado por el ejercicio de su actividad privada en paralelo a su cargo público. Esta última situación fue mencionada solamente por legisladores de la oposición, mientras que dos parlamentarios frenteamplistas eligieron el caso de Cairo como el tema que más complicó al gobierno en 2025.

Los legisladores oficialistas también mencionaron como tema complejo para el gobierno la situación de la Caja de Profesionales (en dos oportunidades), mientras que señalaron, una vez en cada caso, la falta de mayorías parlamentarias, “cumplir con las expectativas de la militancia” y el posicionamiento del gobierno sobre Gaza.

Por su parte, los coalicionistas mencionaron en una ocasión la situación con el astillero español Cardama por la construcción de las patrullas oceánicas y en otra la “falta de liderazgo del presidente” Orsi.

Las dificultades de la oposición

En cuanto a los temas que más complicaron a la oposición, encabeza el podio Cardama, con 12 menciones. Los legisladores frenteamplistas señalaron unánimemente este tema como el más complicado para la coalición, pero el asunto también fue mencionado por dos legisladores opositores.

En segundo lugar figuran, con dos menciones cada uno, la “falta de coordinación interna” de la coalición, el presupuesto quinquenal y la conducta de Cabildo Abierto.

Los legisladores coalicionistas también mencionaron como temas que complicaron a la oposición, una vez en cada caso, la situación de Casa de Galicia, la interna del Partido Colorado, la autocrítica del Partido Nacional y la situación de la Caja de Profesionales.

Los aciertos del gobierno

Entre los legisladores también hay coincidencias en destacar la aprobación del presupuesto quinquenal como el mayor logro del oficialismo, con 13 menciones. Nueve de los 10 legisladores del FA que respondieron señalaron este tema como el mayor acierto, y el restante mencionó la acción de dejar sin efecto el proyecto Neptuno.

Al presupuesto lo siguen, como mayor logro destacado, la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas, con tres menciones, y que se haya aceptado el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico, con dos menciones. En los dos casos, estos logros fueron mencionados exclusivamente por legisladores de la oposición, que también destacaron, una vez en cada caso, la construcción del Hospital de la Costa, la solución a la que se llegó por la Caja de Profesionales, los planes para la pobreza infantil y la designación tanto de Oddone -nuevamente- como de Lucía Etcheverry como ministra de Transporte y Obras Públicas.

Los aciertos de la oposición

En cuanto a los aciertos de la oposición, no hay tanto acuerdo. El primer lugar lo ocupan en forma compartida, con cuatro menciones en cada caso, las denuncias que realizó contra integrantes del gobierno, la votación del presupuesto y la respuesta “ningún acierto”. En el caso de las denuncias, este logro fue destacado únicamente por legisladores de la oposición, mientras que tres frenteamplistas mencionaron la votación del presupuesto como el principal acierto de la coalición.

En segundo lugar, con tres menciones, se señaló la “coordinación” y la “unidad” de la coalición. Y en tercer lugar, con dos menciones en cada caso, se indicó la solución para la Caja de Profesionales, la defensa de la gestión anterior y el desempeño en las elecciones departamentales. Esto último fue destacado sólo por legisladores frenteamplistas.