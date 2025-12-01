El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la reestructura de TV Ciudad como “una reformulación de la programación que la conduce el director de TV Ciudad [José María Ciganda] con todas las libertades del caso”, en diálogo con Radio Carve.

Sobre la situación laboral de los trabajadores que no serán renovados, Bergara dijo que, “en general, la mayoría son contratos que culminan”, “ya sean directos con la intendencia o en el marco de un fideicomiso, que es un poco el que se utiliza para la gestión de TV Ciudad”.

Muchos de los contratos están “asociados a ciclos, los ciclos de programas algunos continúan y alguno no, y en ese contexto es que se da esa movida”, explicó el intendente en cuanto a los cambios en la programación. “Si hay algún contrato que cae”, aseguró el jefe comunal, se da “en el marco de la nueva programación”.

Aun así, “la inmensa mayoría de la masa de los trabajadores de TV Ciudad son funcionarios que continúan y que han sido presupuestados hace relativamente poco”. También manifestó que habrá nuevos contratos en conjunto con nuevos programas y formatos.

Exdirector de programación y contenidos de TV Ciudad: “En cinco años de gestión, con aciertos y errores, jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo”

Leonardo Pérez, exdirector de programación y contenidos de TV Ciudad en la gestión de Alejandra Casablanca como directora, opinó respecto de las transformaciones en el canal público de Montevideo: “No puedo quedarme en silencio ante lo que viene aconteciendo en el canal”, dijo en un mensaje que publicó El Observador.

Pérez lamenta “profundamente la pérdida de fuentes laborales y la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes encontraban en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de 'la otra información'”, añadió. “No hace más que generar más confusión y desapego a una visión de nuestra realidad en la cual siempre creímos”, apuntó Pérez.

“Evidentemente no logramos convencer a quienes nos sucedieron de la importancia de la comunicación pensada en la gente y sus necesidades. Perdón”, expresó Pérez, quien fue asesor del exvicepresidente Raúl Sendic. “Ojalá el tiempo logre poner las cosas en su lugar. De nosotros depende, para bien y para mal... siempre”.

Además, Pérez hizo público su sentir en su cuenta de X, y este domingo escribió resumidamente: “Triste y apenado por lo que acontece en TV Ciudad. En cinco años de gestión, con aciertos y errores, jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo”. “Y más aún, sin La letra chica o Sin fronteras, ¿de qué manera alternativa se informará la gente?”, agregó. El exdirector de programación dijo que es “todo muy penoso”.