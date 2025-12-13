Desde el viernes y hasta el domingo, en el club Atenas y en la Huella de Seregni tiene lugar el XXXIII Congreso del Partido Comunista del Uruguay (PCU). La apertura de la instancia, en la que, entre otras cosas, se renovará la integración del Comité Central del partido, fue en la cancha del equipo de básquetbol de Barrio Sur y Palermo, y contó con las oratorias del secretario general del PCU y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; la secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), Natalia Díaz; y del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

Castillo definió el congreso del PCU como “un momento de debate y ejercicio de la democracia partidaria para tomar definiciones políticas”. Además de la elección de sus autoridades, el sector analizará internamente durante el fin de semana la situación internacional, así como la realidad nacional y los desafíos políticos que tienen por delante tanto los comunistas de Uruguay como el FA y el gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

“Cada vez más necesitamos fortalecer los vínculos fraternos y unitarios entre quienes nos definimos de izquierda, antiimperialistas, y luchamos por un mundo más justo, solidario y sin exclusiones, y por el socialismo”, manifestó Castillo.

Con carteles colgados en el gimnasio de Atenas que pedían por “Palestina libre” y rechazaban “el intervencionismo yanqui en América Latina y el Caribe”, Castillo transmitió la solidaridad del PCU “con el gobierno del compañero Lula Da Silva”, quien junto “con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con Gustavo Petro en Colombia, defienden los intereses de sus pueblos y no dudan en manifestarse en contra de los intereses del imperialismo, hoy con cara de Donald Trump”.

Castillo dijo que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo “una guerra comercial a escala global” y, en ese marco, señaló que “la paz y la convivencia entre las naciones están cada vez más cuestionadas, con decenas de guerras en desarrollo y con el peligro real de una escalada bélica”. “Ante esta situación nos paramos defendiendo cada vez con más fuerza la bandera de la paz, reclamando respeto a la soberanía de los países y la autodeterminación de los pueblos, y promoviendo la unidad latinoamericana”, expresó el secretario general del PCU.

Con relación a la realidad nacional, Castillo destacó el hecho de que el XXXIII Congreso del PCU “se realiza con el Frente Amplio nuevamente en el gobierno nacional”. “Más allá de todas las discusiones, que vaya sí las hubo y las hay, debemos reivindicar esa victoria popular contra la derecha, que tanta militancia y compromiso demandó y que nos poníamos como un objetivo central en el anterior congreso”, afirmó.

Con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, sentada en la primera fila, Castillo aseguró que el PCU “está comprometido de cabo a rabo con el gobierno encabezado por el compañero Yamandú Orsi y la compañera Carolina Cosse”. Del mismo modo, destacó el compromiso del partido con el programa de gobierno del FA, “pues fue ese y no otro el elegido por el pueblo uruguayo”.

En tal sentido, si bien valoró de manera positiva la reciente aprobación del presupuesto quinquenal -y, en particular, los cambios tributarios incluidos en el proyecto de ley-, Castillo sostuvo que “el presupuesto es insuficiente para las necesidades de nuestro pueblo y para la implementación del programa de gobierno”. “La aprobación del presupuesto fue un paso importante y necesario, pero aquí no termina nada”, subrayó, en referencia a las próximas rendiciones de cuenta y otras iniciativas actualmente en discusión, como la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad uruguaya para mitigar la pobreza infantil.

“Nuestro partido respalda esa iniciativa y el Frente Amplio resolvió analizarla y discutirla”, señaló Castillo; y mencionó que en los últimos días distintos sectores del FA se han pronunciado a favor de analizar el planteo de la central sindical. “El debate que se ha generado es muy importante y debemos tener la suficiente capacidad y la cabeza abierta para lograr motivar a las grandes mayorías, para que respalden o mejoren aún la iniciativa, que busca poner en discusión y tomar medidas concretas en torno a la desigualdad; esa será una de las tareas centrales para el próximo período de las y los comunistas”, afirmó.

Por su parte, Díaz, quien en marzo asumirá la banca de Ana Olivera en la Cámara de Diputados, sostuvo que actualmente “el individualismo” y “la precarización económica” inherente al sistema capitalista “deja a los jóvenes muchas veces sin perspectivas sólidas de identidad o solidaridad”, lo que tiene como resultado “una profunda sensación de desesperanza”.

“Nuestra generación enfrenta un profundo malestar colectivo, que se suma a los problemas de salud mental, tensión generada por la autoexigencia, la presión, y por un éxito inalcanzable, lo que nos deja sintiéndonos siempre insuficientes”, expresó la secretaria general de la UJC; y abogó por “convertir ese malestar social en una herramienta colectiva poderosa, politizarlo y convertirlo en un eje articulador de nuestra acción política como generación”.

Fernando Pereira: “Puede ser que no sea la fórmula del PIT-CNT, pero un pacto contra la pobreza infantil tiene que haber”

En su discurso, el presidente del FA también criticó al gobierno de Estados Unidos por sus acciones militares en el mar Caribe y sus públicas amenazas a Venezuela. “Es imposible mirar con indiferencia cuando las fuerzas armadas norteamericanas se colocan en el mar del Caribe, jaqueando a Venezuela, pero jaqueando a la paz en toda América Latina”, afirmó Pereira.

Asimismo, Pereira expresó: “No es posible que la humanidad vea un genocidio en Palestina y no se moleste, no se enfade, no proteste. Yo no puedo creer cómo en la sociedad uruguaya haya partidos que no se hayan expresado contra el genocidio en Palestina, tan brutal, tan salvaje, tan fuera de la lógica del mundo de la paz y de la libertad que la izquierda uruguaya pregona”.

Por otra parte, el presidente de la fuerza política manifestó su respaldo al proyecto de ley que presentará próximamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ratificar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, vinculado a la regulación del despido en el sector privado. “Lo compartimos de cabo a rabo, lo compartimos porque abraza una vieja reivindicación de los trabajadores uruguayos, que es que el trabajador tenga derecho a saber que va a perder su empleo”, afirmó.

Con respecto al debate tributario, Pereira sostuvo que “no hay que escandalizarse con la propuesta del PIT-CNT”, ni tampoco con “el IVA personalizado” o con la revisión del régimen de exoneraciones impositivas. “Con lo que hay que asustarse es con que haya niños pobres en el Uruguay”, expresó.

Dicho esto, el presidente del FA manifestó: “Puede ser que no sea la fórmula que nos presentó el PIT-CNT, pero un pacto contra la pobreza infantil tiene que haber. No es utilizar un instrumento, [porque] no nos podemos enamorar de un instrumento. Nos tenemos que enamorar de la solución al problema de la pobreza infantil”.