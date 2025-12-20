Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Foz do Iguazú, Brasil. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia de la República, AFP.

El presidente Yamandú Orsi participó este sábado por segunda vez, desde que asumió, en la cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. En la instancia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, traspasó la presidencia protémpore al mandatario de Paraguay, Santiago Peña –sin conseguir el broche de oro de la firma del acuerdo con la Unión Europea–. Orsi reafirmó el compromiso de Uruguay con el bloque, aunque subrayó que “es imperativo” que este “sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento, y beneficios sustanciales para nuestros pueblos”.

“Estamos concluyendo un año que se ha caracterizado por la incertidumbre política y comercial, donde las reglas del juego cambian de manera constante, y el debilitamiento del sistema multilateral, junto con la ausencia de consensos, se ha convertido en uno de los principales marcos”, dijo Orsi al hacer uso de la palabra, tras las intervenciones de Lula da Silva y de Peña.

El escenario actual “presenta un desafío significativo para nuestra región tanto en el ámbito político, económico como comercial”, sostuvo el presidente, quien aseguró que “Uruguay reafirma su plena pertenencia al Mercosur y su firme voluntad de contribuir a su consolidación como la plataforma estratégica que siempre hemos aspirado a tener para nuestra inserción internacional”.

No obstante, el mandatario consideró que la modernización del bloque, “orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos que plantea nuestra agenda externa”, resulta “no solo oportuna, sino también claramente necesaria para poder repotenciarlo”.

“Desilusión de no poder hoy estar firmando el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea”

Al igual que el canciller Mario Lubetkin en el Consejo Común del Mercosur, Orsi expresó “desilusión de no poder hoy estar firmando el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, tal como estaba previsto”, lo cual “no fue posible por la falta de consensos internos en la Unión Europea”.

“Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que, posteriormente, la presidencia protémpore, en coordinación con los estados partes de Mercosur, evalúe los próximos pasos a dar para la firma de este tan importante y esperado acuerdo”, sostuvo el presidente.

Respecto a otros puntos de la agenda de relacionamiento externo del bloque, Orsi celebró la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza), y reiteró “el pleno interés de Uruguay” en concluir, en el corto plazo, las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, así como en avanzar el diálogo con India y Vietnam.

“Como hemos señalado anteriormente, Uruguay promueve una mirada pragmática y constructiva que contemple las distintas velocidades, sensibilidades y realidades de cada socio, permitiendo que cada Estado parte continúe adaptándose y enfrentando la actual coyuntura económica y comercial en consonancia con sus propias necesidades y capacidades”, expresó.

En el ámbito regional, aseguró que Uruguay está en condiciones de “iniciar negociaciones comerciales bilaterales con Panamá y de avanzar en la profundización de nuestra agenda comercial con Ecuador, en coordinación con los demás Estados parte del Mercosur”. Asimismo, agradeció a Perú por “el inicio del proceso de profundización de nuestras relaciones comerciales”, en el marco del cual, “confiamos en poder celebrar una segunda ronda de negociaciones a comienzos del próximo año”.

El presidente se refirió a que “las medidas de defensa comercial dentro del bloque no sólo deben regirse estrictamente por unas reglas y criterios técnicos establecidos a nivel multilateral, sino que deben de preservar el disminuido comercio intrabloque”. En ese sentido, mencionó que, en 2025, Uruguay exportó leche en polvo a más de 60 países del mundo, “no teniendo, en este momento, ninguna medida de defensa comercial con ningún mercado”.

Al mismo tiempo, advirtió que “la distorsión del comercio podría provocar una gran afectación a nuestros productores con pérdida de empleo y los efectos sociales asociados”, y resaltó la importancia de “asegurar un equilibrio adecuado entre sostenibilidad y comercio”.

“Expresamos nuestra voluntad inquebrantable de colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela”

“Uruguay concibe al Mercosur como algo que es mucho más que un acuerdo comercial: se trata de un proceso de integración más profundo en el que mi país ha participado en su historia independiente”, sostuvo Orsi, al referirse al aspecto de integración social del bloque.

Sin mencionar la presencia militar estadounidense en la región, el presidente expresó la “voluntad inquebrantable” de Uruguay “de colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela”, en el marco del “respeto a los principios del derecho internacional, tales como la integridad territorial de los Estados, el respeto a la soberanía e independencia de los Estados y la abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza”, así como “la resolución pacífica de las controversias, como lo señala la Carta de las Naciones Unidas”.

Orsi destacó que el bloque “representa un resguardo para el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, y “es sinónimo de democracia”. “El respeto a las instituciones democráticas es una condición para pertenecer al Mercosur”, afirmó el presidente, que también felicitó a Chile “por el ejemplar proceso electoral que acaba de desarrollar y las claras señales de profundo respeto institucional emitida en los últimos días”.

Por otro lado, señaló que el Mercosur “debe también ser el ámbito que permita a nuestros países articular esfuerzos para hacer frente a las amenazas y desafíos que representan para la región el avance de la delincuencia organizada transnacional”. En ese marco, valoró la creación de la Comisión de la Estrategia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, “que permitirá coordinar de manera más eficiente la identificación de amenazas y la prevención, investigación y represión de diversas modalidades delictivas”.