Durante la última sesión de la Cámara de Representantes, los diputados aprobaron tres proyectos de ley que ingresaron a la sala de forma grave y urgente, tras más de ocho horas de sesión: una extensión de seguro de desempleo por los últimos tres meses del año para 150 trabajadores del Frigorífico Rondatel SA en Colonia, para el Frigorífico Lorsinal SА en Montevideo y para el Frigorífico Somicar SA en Salto, que cuentan con 300 y 257 trabajadores en planilla, respectivamente.

Todos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo y llevan la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de los titulares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Castillo y Gabriel Oddone, respectivamente.

Los proyectos, que contemplan la situación de “desempleo forzoso” de los trabajadores, plantean elementos sobre la situación de cada empresa. Dicen, por ejemplo, que Somicar SA “ha soportado múltiples adversidades coyunturales y estructurales que han provocado el decaimiento de su actividad” y “el proceso de concurso voluntario se encuentra en trámite”.

Sobre Rondatel y Lorsinal, que pertenecen al mismo consorcio chino, consignó que “de finales de 2025 a comienzos de 2026 se aportarán, por parte de los inversionistas, U$S 10 millones de dólares de los cuales tres serán para la reapertura de la planta de Rondatel”, que “ya ha presentado un cronograma hacia la apertura de plantas”, mientras que Lorsinal forma parte del mismo plan y prevé “la reapertura del mercado interno, prevista para marzo-abril del año 2026, con la reactivación inicial de aproximadamente el 30% del personal” y “la realización del trámite para el ingreso de la producción al mercado chino” 30 días después.

Álvaro Perrone, diputado cabildante por Canelones, no acompañó los proyectos. Durante la sesión se refirió al “tema de fondo”: “La industria frigorífica en Uruguay está en el CTI. Si votamos tres seguros de paro de tres frigoríficos en un mismo día, a las apuradas, hay un tema grave de fondo que entiendo que se debe encarar lo antes posible. Desde el Legislativo habrá que llamar a los ministros de Ganadería, Trabajo y Economía para que nos digan la verdad de la situación”, consignó.

Por su parte, Juan Martín Jorge, legislador colorado por Montevideo, también cuestionó las iniciativas y no las votó: “No sabemos cuál es el monto, los antecedentes, la viabilidad de las empresas, la situación de los concursos, quiénes son los dueños, accionistas y directores”, enumeró. En ese sentido, dijo que “es la empresa privada la que tiene que responder y no el pueblo uruguayo con su sacrificio”. Por otro lado, los dos diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicolle Salle, tampoco acompañaron ninguna de las propuestas.