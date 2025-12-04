Previa del partido Uruguay frente a Argentina, por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. (Archivo, marzo de 2025)

Google presentó su informe anual “El año en búsquedas”, un análisis de los principales temas consultados durante 2025. Los resultados sobre Uruguay muestran un mayor interés por el fútbol y figuras deportivas, el ciclo electoral, la actualidad informativa, los contenidos virales de las tendencias de redes sociales, consultas sobre salud y el clima, y compras por internet.

Con relación a las búsquedas sobre fútbol apareció el Mundial de Clubes como las principales tendencias. Fueron acompañadas de preguntas sobre partidos, primando el enfrentamiento entre Peñarol y Racing de Argentina por los octavos de la Copa Libertadores como tercera búsqueda en general; entre tanto “Uruguay Sub 20” se posicionó cuarto.

También el interés por figuras deportivas fallecidas este año, como el futbolista portugués del Liverpool inglés Diogo Jota y la boxeadora argentina Alejandra Locomotora Oliveras, quienes se ubicaron en el octavo y noveno puesto, respectivamente.

El ciclo electoral como búsqueda de gran volumen estuvo marcado por la asunción del presidente Yamandú Orsi, los comicios departamentales y los de la Universidad de la República. La pregunta “Dónde voto” fue la segunda mayor consulta general en Uruguay; “Elecciones Universitarias 2025” se ubicó en el quinto puesto de esta lista.

En las categorías “Qué” y “Cómo” se visualizó el interés por horarios y procedimientos, con las consultas: “¿hasta qué hora se puede votar?”, “¿a qué hora asume Orsi?”, “¿cómo saber dónde voto?” y “¿cómo van las elecciones en Uruguay?”.

Respecto de la actualidad informativa con sucesos que impactaron, la muerte del papa Francisco apareció en un lugar central en el buscador de este año. La pregunta “¿Cómo se elige el papa?” se registró en el quinto puesto de la categoría “Cómo”.

Además, los conciertos de Shakira en Uruguay generaron una significativa expectativa, por lo cual las búsquedas “Shakira en Uruguay” eran frecuentes.

Con relación a los contenidos virales ocuparon un lugar importante consultas como “¿Qué significa Tralalero Tralala?”, que se ubicó en el segundo lugar en la categoría “Qué”; esta búsqueda, vinculada al fenómeno brainrot italiano, combina imágenes de animales con objetos aleatorios creados con inteligencia artificial.

Asimismo, “¿cómo hacer la foto animé viral?” estuvo en el segundo puesto de la categoría “Cómo”, relacionado a la tendencia viral de usar inteligencia artificial para transformar una fotografía personal en un estilo de animación japonesa.

Los temas de salud, clima y fenómenos sociales también fueron preguntados en Uruguay, con consultas como “¿qué es ictus?”, “¿qué es violencia vicaria?”, “¿qué es HIV?”, “¿qué es oropouche?”, “qué es la eutanasia?” y “calor excesivo”.

Por último, las compras por internet cumplieron un espacio importante en el buscador de Google; la pregunta “¿cómo saber cuántas franquicias me quedan?” se ubicó en el décimo puesto de la categoría “¿Cómo?”.