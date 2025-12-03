El presidente Yamandú Orsi recibió esta mañana, en la Torre Ejecutiva, al intendente de Florida, Carlos Enciso, quien estuvo acompañado por representantes de la firma alemana EcoZn GmbH, dedicada a proyectos de sostenibilidad e interesada en instalar en ese departamento una planta de generación de energía mediante el tratamiento de residuos. De la reunión también participó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien previamente había recibido a la delegación en la sede de la cartera.

El vínculo entre el jefe departamental y la firma alemana inició en setiembre, cuando Enciso, a partir de una invitación oficial, viajó a República Checa y a Múnich, Alemania, “con el propósito de conocer y analizar de primera mano sus innovadoras tecnologías y métodos aplicados en la gestión de residuos y reciclaje, tema de prioridad para este quinquenio”, sostiene la solicitud de autorización de viaje enviada a la Junta Departamental de Florida. En ese sentido, el objetivo de la visita fue explorar “posibles oportunidades de colaboración” para “la implementación de prácticas sostenibles y eficaces en el tratamiento de residuos”.

Este martes, Enciso recibió a la delegación alemana en la intendencia de Florida, integrada por el CEO de EcoZn, Stefan Keller; el directivo Wolfang Flach, responsable de la parte tecnológica; el representante de UruPe –empresa que junto a EcoZn desarrollaría el proyecto en Uruguay–, Mario Rajic, y Carsten Nikutta.

Rajic se instaló en Uruguay hace algunos años, según recoge una nota de El País de 2023, cuando el alemán representaba a la empresa ENSIgreen. ENSIgreen, en consorcio con otras dos firmas –ZEE, propiedad de Flach, y WME–, buscó desarrollar en Uruguay dos tecnologías: una planta de tratamiento, purificación y desalinización de agua, y una planta para la producción de carbón activado de alta calidad.

En conferencia de prensa, Keller señaló que EcoZn existe hace 20 años y se ocupa “de temas energéticos, en primer lugar, empezando con instalaciones solares, también diferentes sistemas de batería, almacenamiento, biogás, y, últimamente, en el tema tan importante del procesamiento de residuos”, explicó. El empresario alemán aseguró que quedaron “gratamente sorprendidos por el gran feedback” y el “gran interés” que suscitó el trabajo de EcoZn durante la visita de Enciso a Múnich.

Ocho millones de euros de inversión

El intendente Enciso consideró que la propuesta es una solución “atinada” para “la gran problemática de los residuos”, e incorpora, como uno de sus “puntos fuertes”, “la novedad de que el producto final es energía que se puede colgar a la red eléctrica”.

En rueda de prensa, tras la reunión en Torre Ejecutiva, el intendente indicó que la inversión estimada en Florida asciende a ocho millones de euros y correría por parte del grupo alemán. El inversor, entonces, cobraría un “canon por la tonelada de basura de residuos que ingresa a la planta”, señaló el intendente, que aclaró que actualmente “estamos, más o menos, manejando, en algún aspecto, ya ese costo como base, con una ventaja que es que nos va a quedar la energía”.

El plazo de construcción, a partir de la firma del contrato, sería de unos 16 meses. A su vez, Enciso señaló que la empresa está abierta a replicar la inversión en otros departamentos, e incluso “ya ha habido contactos en esta semana con alguna otra intendencia a la que le puede interesar el sistema”.

Consultado sobre la respuesta del presidente Orsi a la propuesta, Enciso sostuvo que fue de apoyo “en términos genéricos”, tanto a “la inversión como a que esto avance”, si bien “es cierto que la respuesta del tema residuos es autonomía de cada departamento”.

97% de la basura se transforma en energía

Flach detalló este martes los aspectos técnicos del proyecto en el que pretenden invertir. Explicó que el proceso de la planta comienza con la basura tal como se recolecta, que luego es sometida a un sistema de clasificación para retirar vidrio, metales y aluminio. El material restante se pasa por una trituradora para luego convertirse en gas.

“Este proceso de combustión lleva a la generación de energía térmica, que luego, a través de un proceso de OCR, es transformado en energía eléctrica. En todo este proceso ya se transforma el 97% de la basura recibida en el origen y quedan solamente entre 1 y 3% de cenizas”, señaló. Las cenizas, a su vez, pueden ser aprovechadas en obras viales.

El directivo aseguró que la tecnología que desarrollan respeta “los valores muy estrictos de emisiones de Alemania –estamos siempre por debajo de los valores que se exigen–”, y la planta no generaría emisiones de CO2.